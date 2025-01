Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Bernabé Côte d'Ivoire à la tête du Top5 du marché des actions ce mercredi 15 janvier 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 15 janvier 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Bernabé Côte d'Ivoire s'est positionné à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions avec plus de 7% de progression de son cours.

Cette valeur, qui gomme sa baisse de 7,28% de la veille, voit son cours passer de 955 FCFA à 1 025 FCFA ce mercredi 15 janvier 2025, soit une augmentation de 70 FCFA. Au 3eme trimestre 2024, Bernabé Côte d'Ivoire, qui évolue dans la distribution des produits de quincaillerie, avait réalisé un résultat net déficitaire de 31,575 millions FCFA contre un résultat net bénéficiaire de 354,466 millions FCFA au troisième trimestre 2023.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,94% à 1 840 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 1,01% à 7 980 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 0,91% à 4 450 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (plus 0,72% à 4 885 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 7 495 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 475 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 570 FCFA), Total Sénégal (moins 3,77% à 2 300 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 2,46% à 13 655 FCFA).

Les indices sont, pour la seconde journée consécutive en repli, mais moins accentué que la veille. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,21% à 270,09 points contre 270,66 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,14% à 135,80 points contre 135,99 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige se retrouve avec une baisse de 0,26% à 111,76 points contre 112,05 points la veille.

Au niveau de la valeur totale des transactions, on note une réalisation de 627,324 millions FCFA contre 576,524 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 20,942 milliards, passant de 9 882,976 milliards FCFA la veille à 9 862,034 milliards FCFA ce mercredi 15 janvier 2025.

Celle du marché des obligations connait aussi une baisse de 783 millions FCFA à 10 593,665 milliards FCFA contre 10 594,448 milliards FCFA la veille.