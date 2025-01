Sénégal: Le chef de l'État demande au gouvernement de 'finaliser' la nouvelle politique maritime et portuaire avant fin mars prochain

Dakar — Le président de la République a appelé les membres du gouvernement concernés à "finaliser" la nouvelle politique maritime et portuaire avant la fin du mois de mars prochain, annonce le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier.

"Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et à la ministre chargée des Infrastructures maritimes et portuaires de finaliser, avant fin mars 2025, la nouvelle politique maritime et portuaire du Sénégal en tenant compte de la vocation maritime de notre pays et des différents projets réceptionnés, en cours ou en perspective", affirme le communiqué du Conseil des ministres.

La même source ajoute que "le chef de l'État a souligné la nécessité, en termes de réformes, d'actualiser et d'élargir le cadre de gouvernance des ports publics et privés du Sénégal, de renforcer l'Agence nationale des affaires maritimes, au regard des enjeux nouveaux liés à la navigation maritime".

La nouvelle politique maritime et portuaire comprend plusieurs projets, dont la construction de 23 ports destinés à la pêche artisanale, a annoncé le Premier ministre, Ousmane Sonko, en août dernier.

Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement d"'accentuer la modernisation des ports et quais de pêche".

Les infrastructures portuaires doivent bénéficier d"'un programme élargi de modernisation", selon le président de la République.

"La mise en oeuvre de la 'Vision Sénégal 2050' (le programme national de développement du pays) doit accorder une priorité spéciale au développement des infrastructures maritimes et portuaires", a écrit, dans le communiqué, le ministre de la Formation professionnelle.

M. Faye a parlé de "l'urgence de réviser le partenariat entre l'État et le Consortium sénégalais d'activités maritimes, ainsi que la nécessité d'asseoir une souveraineté nationale intégrale sur la gestion et le développement des chantiers navals de Dakar, avec le repositionnement stratégique de la Société des infrastructures de réparation navale".

Bassirou Diomaye Faye a invité la ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires à procéder, avec l'aide de ses collègues des Finances et du Budget, de l'Industrie et du Commerce, à une évaluation et à une "réorientation" des missions et des activités du Conseil sénégalais des chargeurs.