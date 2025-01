Tunisie: Fortes pluies prévues jeudi après-midi et vendredi - La protection civile appelle à la vigilance et donne des recommandations

Jeudi matin, le porte-parole de la protection civile a émis un certain nombre de recommandations aux citoyens à la lumière des prévisions météorologiques qui projettent des quantités importantes de précipitations jeudi après-midi et demain vendredi. La protection civile recommande de ne pas s'approcher des zones montagneuses et des endroits où se forment les torrents. Il faut également éviter de s'approcher des lieux susceptibles d'être le théâtre de forts écoulements d'eau, en particulier à proximité des vallées et des ouvrages hydrauliques.

Il est recommandé de ne pas prendre le risque de traverser les cours d'eau et de se déplacer temporairement vers des endroits plus élevés et plus sûrs, en particulier pour les personnes qui vivent dans des zones de basse altitude. Il faut vérifier que les canaux d'évacuation des eaux pluviales autour des maisons et des magasins sont en bon état afin d'éviter que l'eau ne s'accumule ou ne s'infiltre à l'intérieur.

La protection civile recommande aussi de stabiliser les objets susceptibles d'être emportés par des vents violents, tels que les panneaux d'affichage et les bannières. Il ne faut pas s'approcher non plus des poteaux électriques pendant et après la pluie, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

La Protection civile recommande, par ailleurs, aux conducteurs de ne pas se garer sous les arbres en cas de vents forts, de pluies et d'orages, car le vent peut faire tomber des branches ou même déraciner complètement les arbres, ce qui peut causer des dommages matériels importants aux véhicules.. La protection civile conseille aux citoyens et aux usagers de la route d'être vigilants et de suivre la météo. Le porte-parole de la protection civile a rappelé qu'en cas d'urgence, il est possible de contacter le 198.

L'Institut National de Météorologie a indiqué, dans ses bulletins matinaux pour cette journée, que la situation météorologique se caractérisera jeudi après-midi par l'apparition d'orages temporaires et de fortes pluies dans le sud-est qui s'étendront, la nuit, au centre et au nord, avec des quantités pouvant varier entre entre 40 et 60 millimètres.

Des quantités importantes sont attendues notamment dans le Sahel, d la région de Kabylie, le Grand Tunis et Zaghouan, où elles atteindront localement jusqu'à 80 mm . Les pluies se poursuivront vendredi sur le nord et le centre. De la grêle par endroits et quelques chutes de neige dans les régions montagneuses. sont prévues.