Tunisie: Renforcer les services de santé maternelle et infantile dans les régions

Une séance de travail tenue mardi au ministère de la santé pour examiner les moyens de développer les services de santé maternelle et infantile dans les régions intérieures a abouti à un ensemble de recommandations, parmi lesquelles l'affectation de médecins spécialistes, la création d'unités d'assistance à la procréation et la réduction de la mortalité maternelle lors de l'accouchement.

Selon un communiqué publié par le département, le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a souligné, à cette occasion, l'engagement de l'État à réaliser l'égalité en matière de santé entre toutes les régions.

Il a, en outre, indiqué qu'un intérêt accru est accordé au développement de la santé maternelle et infantile, au renforcement des services de gynécologie-obstétrique et à la réduction des écarts en matière de soins de santé, notamment par la création de pôles spécialisés et le renforcement des ressources humaines et matérielles.

La réunion, à laquelle a pris part une délégation de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique (STGO), conduite par son président, le professeur Khaled Neji, a également abouti à d'autres recommandations comme le renforcement de la prévention et de la sensibilisation à travers le lancement de campagnes conjointes avec la STGO, pour sensibiliser à l'importance de la prévention du cancer du col de l'utérus, l'élargissement de la vaccination contre le papillomavirus humain, ainsi que le renforcement de la formation continue par le développement de programmes de formation pour les médecins, les sages-femmes et les cadres paramédicaux, en particulier dans le domaine de la prévention et des traitements modernes.

L'accent a été aussi mis sur l'importance de développer les compétences des jeunes professionnels à travers l'organisation de sessions théoriques et pratiques pour les jeunes médecins en chirurgie laparoscopique et la promotion de la formation pratique dans les régions outre le renforcement de la coopération internationale via l'échange d'expertise avec des partenaires internationaux pour promouvoir le secteur de la gynécologie-obstétrique et rapprocher les services de procréation en créant des unités d'assistance à la procréation accessibles à tous.