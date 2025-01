Afrique: Hand/Mondial/Ce soir (20h30) - Tunisie/Danemark - Relever la tête

Après la désillusion devant l'Italie, les équipiers de Anouar Ben Abdallah feront-ils le poids devant l'ogre danois ?

Le Danemark? C'est le vainqueur du Mondial en 2019 et en 2021. Il s'était imposé en finale face à la France et est devenu la première nation à remporter un troisième titre consécutif. C'est donc tout simplement le champion du monde en titre qui est l'adversaire de l'équipe de Tunisie ce soir pour le compte de la deuxième journée.

En d'autres temps, cela aurait été une belle empoignade, mais... la situation alarmante dans laquelle se trouve notre «sept» nous pousse à espérer faire bonne figure, pas plus. Tout, de ce fait, dépendra des joueurs qui sont dans l'obligation de relever la tête. Par fierté d'abord, par nécessité de réhabiliter le prestige du handball tunisien, ensuite. Il est entendu que tenter de suivre le rythme effréné des Danois serait suicidaire. Il serait utile et plus approprié d'éviter de les suivre, mais de temporiser pour éviter d'être largement distancés.

Les Danois ont battu l'Algérie, notre prochain adversaire sur le score de 47 - 22. Il suffit d'une victoire pour passer au second tour, et ce ne serait pas le match de ce soir qui est le plus indiqué. La défaite douloureuse devant l'Italie au premier match a été si fatale avant de croiser l'Algérie.