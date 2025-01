Tunisie: GNV - Une flotte qui se renouvelle pour répondre aux défis de demain

Le 15 janvier 2025, le GNV Polaris, premier navire récemment construit par GNV, a été présenté au port de Gênes, marquant un jalon dans le programme de modernisation de la flotte de la compagnie, membre du groupe MSC. Ce navire incarne l'engagement de la compagnie à offrir une expérience de voyage plus confortable et innovante tout en réduisant l'impact environnemental du transport maritime.

Le GNV Polaris, d'une capacité de 1.500 passagers, est équipé de 239 cabines et dispose d'une capacité de transport de 3.100 mètres linéaires pour le fret. Ce navire a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des trajets à forte affluence, comme la liaison entre Gênes et Palerme, qu'il assure depuis le 7 janvier 2025. Ce nouveau bâtiment constitue un progrès significatif pour la compagnie en termes d'efficacité opérationnelle, tout en favorisant le confort des passagers.

Cette première unité propose une large gamme de services pour améliorer l'expérience des passagers. Le navire est aussi pensé pour les familles et les animaux de compagnie. Il propose des aires de jeux numériques pour les enfants et des cabines adaptées pour les animaux, répondant ainsi à une diversité de besoins. Les technologies à bord incluent un système Wi-Fi rapide et stable, ainsi que des affichages numériques et en braille, garantissant une communication accessible à tous.

Le GNV Polaris se distingue aussi par son respect de l'environnement. Il est équipé de technologies permettant de réduire son empreinte écologique, notamment un système de « cold ironing » pour diminuer les émissions au port et des systèmes avancés de traitement des gaz d'échappement conformes aux normes IMO Tier III.

Le navire a également adopté des pratiques visant à économiser de l'énergie, telles que l'utilisation de l'éclairage LED et une peinture spéciale pour la coque. Ces mesures permettent une réduction de 30 % des émissions de CO2 par rapport aux navires précédents de la flotte de la compagnie.

Une étude menée lors du voyage inaugural entre la Chine et l'Italie a permis de mesurer les performances énergétiques et environnementales du navire. Les résultats ont montré que les technologies de propulsion innovantes et les stratégies d'efficacité énergétique mises en place ont permis de réduire significativement les émissions de CO2, conformément aux attentes de conception.

Il est à noter que le lancement du GNV Polaris s'inscrit dans un plan plus vaste de renouvellement de toute la flotte. D'ici 2025, un deuxième navire de nouvelle génération, le GNV Orion, viendra rejoindre la flotte. Ce navire, dont la construction est en cours en Chine, sera encore plus grand, avec une capacité de 1.785 passagers et 433 cabines. Il sera également conçu pour transporter de grandes quantités de fret.

D'autres navires, tels que le GNV Virgo et le GNV Aurora, prévus pour 2026, seront alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), marquant une nouvelle étape vers des solutions énergétiques plus durables. Ces initiatives témoignent de l'engagement de GNV à moderniser sa flotte et à répondre aux défis environnementaux tout en offrant une qualité de service accrue à ses passagers.