Maroc: Nouvel an amazigh - La cité des Zayane vibre aux sons d'Ahidous et de Tamaouite

Khénifra — La province de Khénifra a vibré, mardi soir, aux sons des chants Tamaouite et Ahidous lors d'une soirée festive organisée à l'occasion de l'avènement du nouvel An amazigh 2975.

Au cours de cette soirée artistique, organisée par la Fondation Esprit Ajdir Atlas de Khénifra en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Khénifra sous le thème "L'Amazigh... une conscience vivante pour un Maroc uni", le public khénifri a été transporté dans un univers poétique et musical où les mélodies envoûtantes et les rythmes ancestraux des chants Tamaouite et de l'Ahidous se sont harmonieusement entrelacés.

Ces partitions musicales, puisées avec soin dans le riche patrimoine culturel local, ont offert un spectacle vivant où danse et chant se sont unis dans une célébration collective de la mémoire et de l'identité amazigh, plongeant un public conquis dans une atmosphère féérique et intemporelle.

Assurément, le public a été envoûté par les chants d'Ahidous, un savant mélange de rythmes et de voix, où hommes et femmes, côte à côte, se sont laissés emporter dans une danse collective, incarnant parfaitement la solidarité et l'unité.

Les chants Tamawite ont, quant à eux, ajouté une touche poétique vivante, comme une résonance ancienne, qui a fait revivre les racines et les traditions des habitants des tribus Zayane dans toute leur richesse et leur splendeur.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Yassine, président de la Fondation Esprit Ajdir Atlas de Khénifra a souligné l'importance de cette célébration qui met en lumière la richesse du patrimoine amazigh et sa valeur artistique, ainsi que la diversité culturelle qu'il incarne, évoquant les performances musicales exceptionnelles des artistes locaux, qui ont partagé avec le public des morceaux célébrant la beauté de la langue et des traditions amazighes.

La soirée festive a été marquée par la participation de nombreuses troupes artistiques qui ont transporté le public dans un voyage musical mariant chants et danses chorégraphiques, inspirés du riche patrimoine amazigh.

L'événement a également rassemblé des personnalités, des chercheurs universitaires et des acteurs de la société civile, tous animés par une passion commune pour la culture amazighe.