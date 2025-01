Maroc: Kénitra - Inauguration d'une halle aux poissons de nouvelle génération au port de Mehdia

Kénitra — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et la Secrétaire d'État chargée de la Pêche Maritime, Zakia Driouich, ont procédé, mercredi, à l'inauguration d'une halle aux poissons de nouvelle génération au port de Mehdia à Kénitra.

Ce projet, inaugurée en présence du Gouverneur de la province de Kénitra, Abdelhamid El Mazid et de plusieurs personnalités, vise à accompagner la modernisation des infrastructures du port et la commercialisation des produits de la pêche, tout en renforçant leur valorisation.

D'un coût total de 20 millions de dirhams, cette halle de nouvelle génération, construite sur une superficie globale de 1.460 mètres carrés, est équipée d'espaces d'identification, d'exposition pour la vente et d'expédition des produits halieutiques, d'une chambre froide pour assurer une meilleure préservation de la qualité des produits, ainsi que de locaux techniques et administratifs.

Située au coeur du port de pêche de Mehdia, elle a été réalisée par l'Office national des pêches (ONP), dans le cadre du programme global de mise à niveau du port, lequel s'inscrit dans les orientations stratégiques nationales visant à développer la filière de la pêche côtière au Maroc.

A cette occasion, Mme Driouich a indiqué, dans une déclaration à la presse, que la halle aux poissons du port de Mehdia a été conçue selon des standards internationaux, et répond aux critères liés à l'amélioration des conditions de travail des professionnels et à la garantie de la préservation de la qualité des produits dans les meilleures conditions.

Grâce à ses caractéristiques techniques et organisationnelles, ce projet constitue une avancée qualitative pour soutenir la dynamique économique du secteur de la pêche maritime aux niveaux régional et national, a-t-elle souligné.

Pour sa part, le président de la Fédération des chambres pêches maritimes, Larbi Mhidi, a relevé que cette structure contribuera à garantir la qualité des produits maritimes et à assurer leur vente au consommateur à des prix préférentiels.

Répondant aux normes et standards internationaux en matière d'hygiène, de salubrité et de température, la nouvelle halle inclut également une unité de gestion des contenants normalisés (UGCN) et un local de vente de poisson pélagique équipé d'un pont-bascule.

Elle constitue la 14ème halle nouvelle génération sur 18 halles du Royaume, réalisées et modernisées pour un investissement total de 630 millions de dirhams couvrant les 14 halles aux poissons.

En 2024, le port de Mehdia a enregistré une activité importante avec 14.141 tonnes de produits de la pêche commercialisés, générant une valeur totale de 86 millions de dirhams.