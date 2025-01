Tunisie: Tunisair et CTN - Kaïs Saïed exige un plan de réformes sous le signe de l'équité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce mercredi 15 janvier 2025, au palais de Carthage, une réunion avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et le ministre des Transports, Rachid Amri.

Il a insisté sur l'urgence de rénover un certain nombre de rames de métro et de bus. Le président de la République a également insisté sur l'importance d'importer un certain nombre de bus de l'étranger, d'autant plus que plusieurs pays ont manifesté leur disposition à collaborer avec la Tunisie dans ce secteur vital.

Le chef de l'État a aussi salué les efforts de certains Tunisiens résidant dans un pays européen, qui, par sens de responsabilité nationale, ont contribué à la mise à disposition de plus de deux cents bus, renforçant ainsi les initiatives de l'État pour reconstruire le service public de transport.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a abordé la situation préoccupante au sein de Tunisair et de la Compagnie tunisienne de navigation. Il a réaffirmé l'importance de l'application stricte de la loi à tous, tout en appelant à poursuivre l'assainissement des administrations publiques. Ce processus, a-t-il précisé, doit être guidé par les principes de justice et non par des règlements de comptes internes.

Enfin, le président a donné des instructions pour préparer dès à présent le retour des Tunisiens vivant à l'étranger. Il a insisté sur la nécessité d'assurer des conditions optimales, tant au niveau des moyens de transport que des contrôles douaniers, afin de faciliter leur retour dans le respect des normes de qualité et de transparence.