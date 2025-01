Ile Maurice: Le 14e mois des retraités et autres bénéficiaires coûte Rs 5 milliards à l'État

Les chiffres concernant les paiements effectués aux bénéficiaires de la sécurité sociale sont éloquents. Pour le mois de décembre 2024, ils indiquent qu'un total de 274 451 personnes âgées ont bénéficié d'une pension. Ces chiffres ont été fournis hier après-midi par le bureau de Statistics Mauritius.

La somme de Rs 14 000 est offerte comme pension de retraite à 263 104 Mauriciens et 5 965 Rodriguais, et totalisent ainsi 269 069 bénéficiaires âgés de 60 à 89 ans. Le nombre de nonagénaires est bien inférieur, avec un total de 5 203. Cette catégorie a obtenu la somme de Rs 21 710 comme pension mensuelle. La République de Maurice comptait, à décembre 2024, 179 centenaires. À Maurice, ils étaient 166 recensés à cette période et 13 à Rodrigues. Ces centenaires ont bénéficié de la somme de Rs 26 710 comme pension.

Aide aux personnes handicapées et aux enfants

Les chiffres révèlent aussi qu'au mois de décembre, 20 827 personnes lourdement handicapées ont obtenu la somme de Rs 3 500 comme pension à Maurice et à Rodrigues. Ils sont 3 236 enfants qui bénéficient également d'une allocation de l'État. La somme de Rs 2 500 est offerte à 559 enfants de moins de dix ans. À noter qu'en décembre 2024, ils n'étaient que 524 enfants à bénéficier de cette somme et 16 à Rodrigues. Les enfants âgés de plus de dix ans obtiennent aussi la somme de Rs 2 500. En décembre 2024, ils totalisaient 2 677, dont 2 526 à Maurice et 151 à Rodrigues.

Aucun orphelin de la République n'a obtenu une allocation alimentaire.

Allocations pour les veuves et leurs enfants

S'agissant des veuves, l'île Maurice en a recensé 16 709 et 363 à Rodrigues en décembre 2024. Ces dernières obtiennent la somme de Rs 14 000 mensuellement. Dans cette catégorie, 4 661 enfants de veuves obtiennent une allocation de Rs 2 500. Ils sont 804 âgés de moins de dix ans, et 3 857 âgés de dix ans et plus qui obtiennent ce même montant. Or, malgré la hausse des denrées alimentaires, la somme de Rs 353 est offerte mensuellement à ceux qui en bénéficient. En décembre 2024, 13 personnes en ont bénéficié.

Au niveau des invalides, 27 710 ont obtenu la pension de Rs 14 000 en décembre 2024. Un total de 203 bénéficiaires a été recensé en décembre 2024 et obtiennent une allocation alimentaire. De ce total, uniquement une personne est de Rodrigues. La République compte aussi 421 orphelins, dont 372 à Maurice et 49 à Rodrigues. Ils ont bénéficié de Rs 14 000 comme pension en décembre. Aucun orphelin de la République n'a obtenu une allocation alimentaire.

Les bénéficiaires de la pension de vieillesse et autres pensions sociales ont aussi obtenu le paiement du 14e mois. Le tout a coûté la somme de Rs 5 milliards à l'État.