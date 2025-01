Ile Maurice: Le pays se tourne vers le Royaume-Uni pour moderniser ses infrastructures

Le ministre du Transport terrestre Osman Mahomed, a entamé des démarches concrètes pour moderniser le système de transport mauricien. Il a sollicité l'expertise du Royaume-Uni lors d'une rencontre tenue mardi avec la haute-commissaire britannique, Charlotte Pierre, à Port-Louis.

Au coeur des discussions : la refonte du transport terrestre et le renforcement de la sécurité routière. Le ministre a souligné l'importance de s'inspirer du réseau de transport britannique, considéré comme l'un des plus anciens et des plus performants au monde. «Le Royaume-Uni possède une expérience unique dans la gestion des infrastructures de transport. Une telle expertise serait précieuse pour Maurice, notamment pour moderniser nos systèmes et améliorer la sécurité sur nos routes», a déclaré Osman Mahomed.

La haute-commissaire Charlotte Pierre a répondu favorablement à cette demande, marquant un pas important vers une collaboration renforcée entre les deux pays. Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'adapter les infrastructures mauriciennes aux exigences actuelles en matière de mobilité et de sécurité. Le ministre a également évoqué la nécessité de revoir le cadre législatif pour mieux encadrer le secteur. «Cette coopération pourrait nous aider à renforcer nos lois et nos règlements afin de garantir des déplacements plus sûrs pour tous», a-t-il ajouté.

Cette démarche intervient dans un contexte où Maurice fait face à une congestion routière croissante et à des taux d'accidents préoccupants. Selon les dernières statistiques, le pays a enregistré une augmentation constante des accidents de la route, accentuant la nécessité de réformes structurelles.

Au-delà de la modernisation des infrastructures, cette collaboration pourrait également ouvrir la voie à des solutions de transport plus durables. La réduction des embouteillages et la promotion des transports en commun figurent parmi les priorités du ministère.