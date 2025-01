Sénégal: Majestee - FSBB - Le contrat de 2 ans paraphé à Paris ce 23 janvier

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) et Majestee vont parapher le 23 janvier prochain un contrat de deux ans à Paris. C'est l'information ressortie de la réunion du Bureau Fédéral, ce mardi, au stadium Marius Ndiaye, rapport le site jolofsport.com.

La collaboration entre les deux structures a débuté lors de la 2e fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025, organisée à Dakar. Majestee Sénégal du Ousmane Kamara a équipé les Lions durant ce tournoi, où le Sénégal a fait carton plein.

La matérialisation du contrat marque une étape importante. Le choix de Paris se justifie par les NBA Paris Game entre San Antonio Spurs et Indiana Pacers (23 - 25 janvier). Me Babacar Ndiaye va assister aux deux matchs. Selon nos informations, le premier vice-président de la Fédération et représentant des opérations basketball des Spurs, Gorgui Sy Dieng, va assister à cette signature.

Majestee va expédier un premier lot d'équipement cette semaine. Les maillots pour la 3e et dernière fenêtre seront à Dakar au début du mois de février. Les Lions vont disputer la dernière phase des éliminatoires au Maroc et joueront le Rwanda, le Gabon et le Cameroun.