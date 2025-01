Gabon: Lambaréné - Arrestation d'une voleuse d'enfants jumeaux à l'hôpital Albert Schweitzer

L'hôpital Albert Schweitzer, situé dans le 1er arrondissement de la commune de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, a été, le 13 janvier, le théâtre d'un scandale de vol des jumeaux ( fille et garçon). En effet, une gabonaise de 24 ans, identifiée comme Blanche-Marie Mengue Mendame, présumée voleuse d'enfants jumeaux, à l'hôpital Albert Schweitzer.

Sur l'instruction du Procureur de la République près du tribunal de Première instance de Lambaréné, Alec Patrick Ibinga, ladite voleuse a été interpellée par les limiers au poste de contrôle de Gravier, une bourgade située à quelques encablures de Lambaréné, sur la nationale 1 avec à sa possession, des nouveaux nés du 4 janvier 2025. Alors qu'elle tentait de rallier la capitale gabonaise.

Le jour des faits, le père des jumeaux a fait confiance à la voleuse, en laissant les nouveaux nés sous son contrôle. " J'ai fait confiance à cette jeune gabonaise qui à mon arrivée à l'hôpital, m'a dit qu'elle s'appelle Marie et qu'elle était en stage. Non sans me présenter à ses deux filles présentes. Nous nous sommes familiarisés, au point, où, elle prenait soin des bébés. Au regard de tout cela, j'ai résolu librement et sans contrainte de lui confier ma famille, pour aller me changer en toute quiétude. Curieusement, Marie m'a appelé au téléphone pour me présenter son urgence, à partir de l'hôpital ", a déclaré papa jumeaux.

Non sans dire qu'il n'était pas du tout inquiet, jusqu'à ce qu'il reçoive des coups de fil successifs de sa mère, venue à l'hôpital derrière lui. " Vue l'insistance des appels de maman, j'étais obligé de courir. Et à mon arrivée, je n'ai fait que constater la disparition des enfants ", a-t-il conclu.

Au moment où nous bouclions cette rédaction, la présumée voleuse était en garde à vue l'antenne provinciale de la police judiciaire (PJ) du Moyen-Ogooué, avant d'être déférée. Et les jumeaux quant à eux, ont été ramenés à leur lieu de naissance, auprès des parents. Non sans être soumis à un examen médical, pour en savoir plus sur leur diagnostic vital.