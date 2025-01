Cameroun: Intelcia opère une révolution numérique au pays

L'entreprise du secteur de l'outsourcing installée au Cameroun depuis 2015 a signé sa première Convention Collective d'Entreprise. C'était dans les locaux du Ministere du Travail et de la securité Sociale à Yaoundé, capitale du Cameroun et siege des institutions. C'était 17 Decembre 2024

Pour première qu'elle soit au Cameroun, cette convention est une révolution dans le secteur des centres de contact et de l'externalisation. Et surtout un engagement d'INTELCIA envers ses collaborateurs et son ancrage local.

La Convention Collective d'Entreprise Intelcia Cameroun fixe un cadre réglementaire clair et adapté, garantissant : Des conditions de travail améliorées, visant à promouvoir le bien-être des employés (l'aménagement des plannings, les congés de récupération, etc.). Une gestion équitable des relations professionnelles, soutenant la transparence et la collaboration entre les différentes parties prenantes. Une politique de formation et de développement continu, alignée sur les besoins des collaborateurs et les ambitions de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision d'Intelcia, qui place le capital humain au coeur de sa stratégie, en valorisant les talents locaux et en offrant des opportunités de carrière durables.

Jean Yves KOTTO chairman Afrique Sub Saharienne Intelcia « Cette convention constitue non seulement une avancée significative pour notre entreprise, mais elle est aussi une première au Cameroun et dans toute l'Afrique subsaharienne pour les métiers des centres d'appels. Elle témoigne de notre engagement commun à améliorer les conditions de travail et à promouvoir un environnement professionnel sain et épanouissant pour tous nos collaborateurs »

Cette convention collective viendra, à coup sûr, changer les relations entre travailleurs et employeurs dans le secteur des centres de contact et le numérique dans son extension. Aussi, Le ministre du travail et de la sécurité Sociale, Grégoire Owona qui présidait la cérémonie s'est réjoui de l'initiative pour prévenir.

En s'adressant aux représentants du Syndicat National des travailleurs des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (SYNTIC) et le staff dirigeant Intelcia Cameroun, il a exhorté « Vous êtes les précurseurs dans un domaine nouveau qui charrie de nouveaux concepts, de nouvelles exigences, une nouvelle philosophie. Les travailleurs sont entrain de modifier la physionomie du monde du travail. Protégez les travailleurs et ne tuez pas le travail »