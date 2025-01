Sénégal: Bakel - Remise de diplômes à 12 jeunes formés par le CFP2

Bakel — Douze jeunes du département de Bakel (est) ont reçu, mercredi, des diplômes en installation et maintenance de système photovoltaïque, réparation d'appareils électroniques et menuiserie métallique et aluminium, après une formation qui a duré 48 jours.

Ces jeunes ont été formés par le centre de formation professionnel (CFP2) de Bakel grâce à un financement du Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa phase 2 (Praps-2 Sénégal).

« Il s'agit de la remise de diplômes à 8 jeunes formés en installation et maintenance des systèmes photovoltaïques, à 3 jeunes formés en réparation d'appareils électroniques, et 1 en menuisier métallique et aluminium », a expliqué Mamadou Badji, directeur du CFP2 de Bakel.

Ces diplômés, choisis sur la base du registre national unique (RNU), ont bénéficié de la composante 4 du Praps-2 qui privilégie, l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes pasteurs et agro-pasteurs.

« Les lauréats vont également bénéficier de deux jours de formation en entrepreneuriat, pour qu'ils puissent avoir des notions sur la gestion d'entreprise. Après, on va doter chacun de kits de démarrage d'activités leur permettant d'être opérationnels dans leurs métiers », a ajouté Alfred Diouf, chef d'antenne du Praps-2 de Kanel.

Il a indiqué également que ce projet contribue à la résilience des populations au Sahel. Au Sénégal, le projet intervient dans 10 départements.

« Aujourd'hui, nous voulons que ces jeunes qui sont opérationnels dans le système de l'emploi, puissent aider à la sensibilisation pour que les gens puissent s'approprier la formation professionnelle et technique », a indiqué M. Diouf.

Le parrain de cette promotion, Mame Birame Bodian, chef de service départemental de l'élevage, a invité les bénéficiaires à utiliser les connaissances acquises aux bénéfices des populations.