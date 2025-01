Sénégal: Performance des Lions à l'étranger - Abdallah Sima, Bamba Dieng et Habib Diarra buteurs en Coupe de France

Dakar — Les footballeurs sénégalais évoluant dans le championnat français, Abdallah Sima, Bamba Dieng et Habib Diarra, sont buteurs avec leurs équipes en Coupe de France tandis que leurs compatriotes Nicolas Jackson et Ismaila Sarr sont passeurs décisifs en Premier League.

La France et l'Angleterre ont joué, mardi et mercredi, les seizièmes de finale de la Coupe de France et la 21e journée de la Premier League.

Plusieurs joueurs sénégalais étaient engagés dans ces matchs qualificatifs pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Brest s'est qualifiée pour cette prochaine étape, aux dépens de Nantes, mercredi, grâce à un but de l'attaquant des Lions Abdallah Sima.

Les dernières réalisations du sénégalais remontent au 15 décembre, à l'occasion de la 15e journée de la Ligue 1, contre la même équipe nantaise (4-1). Sima avait inscrit un doublé.

Son compatriote d'Angers Bamba Dieng s'est aussi illustré contre QRM (3-2). Il est passeur décisif sur le premier but de son équipe puis buteur sur le deuxième. Dieng est absent en équipe nationale depuis mars 2024, lors du match amical gagné contre le Bénin à Diamniadio.

Buteur et passeur décisif, lors des deux dernières journées de la Ligue 1 avec Strasbourg, Habib Diarra a encore récidivé en ouvrant le score du match contre Thaon.

Le jeune capitaine du club français et milieu de terrain est sorti à la 74e mn remplacé poste pour poste par son compatriote de 18 ans, Daouda Diongue. Leur équipe s'est qualifiée à l'issue de la séance de tirs au but (3-2), après un nul (2-2), à la fin du temps réglementaire.

Sambou Soumano de Lorient est dernier passeur sur le but de son équipe contre AS Cannes. Les Merlus ont été éliminés (1-2).

Tout comme Monaco de Lamine Camara et Krepin Diatta. L'équipe monégasque est sortie de la compétition par Reims, à l'issue de la séance de tirs au but (1-2). Camara a manqué son tir.

En Angleterre, la Premier League a tenu sa 21e journée. Les Sénégalais Nicolas Jackson (Chelsea) et Ismaila Sarr (Crystal Palace) se sont distingués en étant passeurs décisifs.

Jackson a aidé, mardi, son coéquipier l'Anglais Cole Palmer à ouvrir le score à la 13e mn contre Bournemouth (2-2). Les Blues sont cinquièmes au classement général du championnat anglais.

Sarr a emboîté le pas à son coéquipier en équipe nationale, mercredi. Il a offert au Français Jean-Philippe Mateta la balle de but pour l'ouverture du score contre Leicester.

Palace s'est finalement imposé, 2-0, et a enchaîné sur un cinquième match, toutes compétitions confondues, sans défaite. L'équipe de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (France) occupe désormais la 14e place.

Everton (16e) d'Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye et Tottenham de Pape Matar Sarr (13e) ont, par contre, perdu respectivement contre Aston Villa (0-1) et Arsenal (1-2). Gana Gueye et Ndiaye ont joué la totalité du match, alors que Sarr est sortie en début de seconde période (46e).

Les Toffees d'Everton enregistrent leur quatrième défaite sur leur cinq derniers matchs en Premier League. Les Spurs sont à leur troisième revers en cinq rencontres.