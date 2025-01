Sénégal: Bassirou Diomaye Faye juge urgent d'accélérer la modernisation des transports

Dakar — Le chef de l'État attiré l'attention des membres du gouvernement sur l'urgence d'accélérer la modernisation des transports, sur la base des conclusions des états généraux dudit secteur, a-t-on appris, mercredi, du ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

"Le président de la République a mis l'accent sur l'urgence d'accélérer la modernisation des transports dans tous ses compartiments, à la suite des conclusions des états généraux du secteur", a écrit M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye "a demandé au Premier ministre et au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens de finaliser le plan d'action du gouvernement pour la modernisation des transports terrestres".

Selon le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État souhaite que l'agenda d'exécution et les contraintes juridiques, logistiques, administratives, fiscales et financières soient pris en compte.

"Il a rappelé au gouvernement (...) la nécessité d'adopter un dispositif spécial de réglementation de la circulation des cyclomoteurs, conformément au code de la route et aux mesures prescrites pour le transport des personnes dans des zones et localités bien ciblées", rapporte M. Sarré.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a invité le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens à intensifier le renouvellement des gros-porteurs, des véhicules de transports urbains et interurbains.

"Il a demandé au gouvernement d'intégrer le secteur des transports comme domaine prioritaire dans le déploiement des incitations devant promouvoir l'employabilité et l'emploi décent des jeunes", affirme la même source.

Elle ajoute que "le gouvernement devra accentuer le développement des instruments de formation professionnelle (des chauffeurs, des mécaniciens, etc.) et une meilleure sécurisation 'des emplois informels' du secteur à travers l'organisation des acteurs, leur financement adéquat".

Bassirou Diomaye Faye préconise "la conclusion progressive de contrats de travail réguliers et assortis d'une couverture sociale systématique".

"Les dispositifs de la convention nationale État-employeurs et de la couverture sanitaire universelle doivent être mis à contribution dans ce sens", affirme le communiqué en Conseil des ministres en citant le président de la République.