Sénégal: Rencontre du Marché des titres publics - La 7e édition prévue les 21 et 22 janvier 2025 à Abidjan

Dans le cadre de sa mission de promotion du Marché régional des Titres publics (Mtp), Umoa-Titres (UT) annonce la tenue de la 7e édition des Rencontres du Marché des Titres publics (Remtp), les 21 et 22 janvier 2025 à Abidjan.

Selon un communiqué de presse, cet événement phare, dédié aux enjeux et défis du marché de la dette souveraine dans la zone Uemoa, réunira les acteurs clés du secteur financier régional, au rang desquels des investisseurs institutionnels, des émetteurs et des partenaires du marché. Le thème de cette édition est, « Mobilisation de l'épargne intérieure : quelles exigences pour soutenir le développement du marché financier en zone Umoa ? ».

Sous cette thématique centrale, explique-t-on, les rencontres de 2025 se concentrent sur des questions cruciales pour le développement du marché financier régional. Les discussions porteront sur la mobilisation de l'épargne intérieure pour soutenir la croissance économique et la solidité du marché régional de la dette souveraine, un outil essentiel pour le financement des États membres de l'Union.

En outre, des sujets tels que le renforcement de la participation des investisseurs institutionnels, l'éducation financière et la digitalisation des services financiers seront également discutés. L'événement offrira une plateforme unique d'échange autour des orientations stratégiques pour le développement du Mtp, de présentation du programme des émissions de titres publics pour 2025, et de renforcement des liens entre les émetteurs et les investisseurs.

À cet égard, des moments de réseautage et des sessions one-to-one sont prévus, permettant ainsi à tous les participants de mieux comprendre les perspectives économiques des États de la zone Uemoa et leurs stratégies de financement. Cette nouvelle édition se distingue par plusieurs innovations. Parmi elles, un format inédit d'interventions des émetteurs avec des conversations pays interactives et la possibilité pour les participants de bénéficier de sessions entre les émetteurs et leurs investisseurs.

Par ailleurs, deux master classes et des interventions d'experts enrichiront les discussions sur des sujets d'actualité liés à la thématique centrale. Les participants auront également la possibilité de faire du réseautage dans des espaces dédiés pour les rencontres bilatérales et lors des moments de convivialité tels que des pauses café et déjeuner, et un cocktail dinatoire en soirée.

Madame Oulimata Ndiaye Diassé, Directeur de Umoa-Titres indique que « Les Rencontres du Marché des Titres publics (Remtp) 2025 représentent un moment stratégique pour renforcer le dialogue entre les émetteurs et les investisseurs, mais aussi pour promouvoir des solutions concrètes permettant de mobiliser l'épargne intérieure au service du développement économique de notre région. Cet événement incarne notre engagement à soutenir la stabilité et la croissance du marché de la dette souveraine, un pilier essentiel pour le financement des États membres de l'Umoa. Elle se dit impatiente de réunir les acteurs du marché autour de discussions constructives et innovantes pour renforcer davantage l'attractivité de notre marché régional.