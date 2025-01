Afrique: Orange Bank Africa - Audrey Koffi portée au poste de directrice du développement commercial et de la transformation

Orange Bank Africa annonce la nomination de Audrey Koffi au poste de directrice du développement commercial et de la transformation, à compter du 1er janvier 2025, confirmant sa contribution aux orientations et à la vision de la banque.

A travers un communiqué, Orange Bank Africa explique qu'avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur bancaire, Audrey Koffi est reconnue pour son expertise en gouvernance, gestion des risques, transformation digitale et innovation stratégique.

Avant sa nomination, Audrey Koffi occupait le poste de directrice des risques au sein de Orange Bank Africa. Le communiqué rapporte qu'elle a piloté des initiatives majeures qui ont contribué à la croissance et au positionnement de la banque en tant que leader de l'inclusion financière dans la zone Uemoa. À ce titre, Audrey Koffi a conduit avec succès la conception et le déploiement du scoring digital pour l'offre de prêt Tik Tak, qui simplifie l'accès au financement pour des millions de clients en Côte d'Ivoire.

En 2024, elle a également joué un rôle clé dans l'expansion de la banque au Sénégal et dans la signature d'un partenariat stratégique avec l'Ifc, destiné à renforcer l'accès au crédit en particulier pour les femmes entrepreneures.

Dans ses nouvelles fonctions, Audrey Koffi sera chargée de poursuivre la transformation digitale de Orange Bank et renforcer sa dynamique commerciale. Elle aura également pour mission de consolider la présence de la banque sur ses marchés existants et d'accompagner son expansion sous régionale.

La nouvelle directrice du développement commercial et de la transformation de Orange Bank Africa a déclaré que cette mission est pour elle un nouveau défi passionnant. Elle dit rester engagée à participer à l'édification d'une banque solide, qui met toujours le client au coeur de son modèle. « Ensemble, avec nos équipes et partenaires, nous allons continuer à innover et bâtir un avenir financier plus équitable pour les populations, grâce à des solutions toujours plus simples et accessibles », confie-t-elle.

Pour sa part, Jean-Louis Mennan-Kouamé, directeur général de Orange Bank Africa a salué cette nomination, soulignant que « Audrey Koffi incarne les valeurs d'excellence et d'agilité qui définissent Orange Bank Africa ». Pour lui, son leadership et sa connaissance des dynamiques économiques et sociales de la région seront des atouts déterminants pour accélérer leur impact en matière d'inclusion financière.

Le communiqué fait savoir enfin que la nomination de Audrey Koffi reflète l'engagement de Orange Bank Africa à s'appuyer sur des talents locaux ambitieux pour conduire son développement en Afrique de l'Ouest.