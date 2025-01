Sénégal: Développement du E-commerce - Le sommet Ebis prévu en juin 2025 à Dakar

Le 27 Juin 2025, Dakar va abriter un événement qui va rassembler les esprits les plus brillants, les idées les plus audacieuses, et les solutions les plus prometteuses dans le domaine du E-Commerce et de l'innovation en l'Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, E Business International Summit, plus connu sous le nom Ebis, est un évènement itinérant en Afrique de l'Ouest dont l'objectif principal est le développement du E-Commerce en Afrique.

La thématique générale de cette première est : Solutions innovantes, E-Commerce & Startups : L'Afrique Numérique en pleine évolution. Trois thématiques stratégiques seront au coeur du sommet : E-Commerce ; Entrepreneuriat digital et Marketing digital.

«Ce sommet unique offre une plateforme unique pour explorer les dernières tendances, connecter avec les leaders du e-commerce, du digital et accélérer la transformation numérique à l'échelle panafricaine. Chaque édition met en lumière une nouvelle destination, renforçant la vision d'un sommet véritablement international au service de l'Afrique numérique », lit-on dans le document.

Selon la même source, Ebis 2025 offre une visibilité inégalée : associez votre marque à un sommet emblématique et bénéficiez d'une exposition de premier plan sur nos plateformes officielles, auprès d'un public influent. Ebis, c'est également un contenu captivant et exclusif : accédez à des interviews inspirantes, des analyses avant-gardistes, et des moments forts que vous pourrez partager avec votre audience.