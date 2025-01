Sénégal: La révision de la LOASPH doit intégrer des « mécanismes efficaces pour sécuriser les droits fonciers » (expert)

Kaolack — La révision de la loi d'orientation agrosylvopastorale et halieutique (LOASPH) doit intégrer des "mécanismes efficaces pour sécuriser les droits fonciers", dans un processus participatif et inclusif, a indiqué le coordonnateur du projet "Seen Suuf".

"Nous devons nous assurer que la révision de la LOASPH intègre des mécanismes efficaces pour sécuriser les droits fonciers, notamment en engageant un processus participatif et inclusif qui encadre et assure l'appropriation de la loi relative au domaine du foncier rural et son application", a notamment déclaré Mamour Dramé.

M. Dramé intervenait mercredi, à Kaolack, à l'occasion des consultations citoyennes portant sur la révision et l'actualisation de la LOASPH.

La rencontre de deux jours (15-16 janvier) se tient à la salle des délibérations du conseil départemental de Kaolack. Elle a été présidée par Mamadou Habib Camara, adjoint au gouverneur de cette région chargé du développement.

Elle a enregistré la présence de 150 participants, dont des représentants d'organisations paysannes, de la société civile, des élus territoriaux.

Mamour Dramé considère que "pour garantir une participation active et efficace de tous les acteurs", il est nécessaire d"'améliorer les procédures de sécurisation des terres dans nos communes".

"Cela implique de sensibiliser les populations sur la nécessité d'enregistrer et de légaliser leurs droits d'utilisation des terres. (...)", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la LOASPH a servi de cadre stratégique et réglementaire pour le développement de l'agriculture sénégalaise, depuis près de vingt ans.

Cependant, elle nécessite aujourd'hui une révision pour mieux répondre aux défis actuels et aux aspirations des communautés, particulièrement celles vivant en milieu rural, a-t-il fait remarquer.

Mamour Dramé pense que les contributions des parties prenantes à ces consultations citoyennes sont "cruciales" pour affiner et finaliser ce document, afin qu'il puisse répondre au mieux aux besoins de tous les acteurs impliqués dans le secteur.

"En travaillant ensemble, en tenant compte des défis fonciers et en intégrant les perspectives de tous les acteurs, nous pourrons bâtir une politique agrosylvopastorale et halieutique durable et équitable", a-t-il insisté.

La rencontre va permettre d'aborder la question foncière, qui joue un "rôle déterminant » dans la sécurisation des droits des agriculteurs et des éleveurs ainsi que dans la stabilité de leurs exploitations.

"La protection juridique de l'accès à la terre est une condition essentielle à la réduction de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales", a martelé M. Dramé.

Il a réitéré l'engagement de la coopération allemande, à travers le projet "Seen Suuf", à accompagner l'Etat du Sénégal dans sa démarche d'amélioration de la gouvernance foncière, des ressources naturelles et des changements climatiques.

Le projet Seen Suuf ou Projet d'appui à l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal est mis en oeuvre par l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ).