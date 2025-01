Ghana: L'inflation atteint 23,8% en décembre en raison du coût des denrées alimentaires

Le taux d'inflation annuel du Ghana a atteint 23,8 % en décembre 2024

Il s'agit d'une augmentation de 80 points de base par rapport au mois de novembre, selon les données du GHS.

Il s'agit de la plus forte inflation depuis avril 2024 et de la troisième plus forte pour l'année.

Le taux d'inflation annuel du Ghana a atteint 23,8% en décembre 2024, soit une augmentation de 80 points de base par rapport à novembre, selon le Ghana Statistical Service (GSS).

Il s'agit du taux d'inflation le plus élevé depuis avril 2024 et du troisième taux le plus élevé de l'année, après les 25,8 % de mars et les 25 % d'avril.

La hausse a été tirée par les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées, qui ont vu l'inflation grimper fortement à 27,8 %, contre 25,9 % en novembre. Les légumes, tubercules et plantains ont enregistré la plus forte inflation par catégorie, soit 46,1 %. L'inflation non alimentaire, en revanche, a légèrement diminué, passant de 20,7 % à 20,3 %.

Points clés à retenir

Le cedi ghanéen s'est déprécié de 22,6 % en 2024, clôturant à 14,65 GHS pour un dollar américain. Cette dépréciation, qui a culminé à 16,25 GHS en octobre, a coïncidé avec une hausse de l'inflation au premier semestre. Des politiques favorables et une amélioration du sentiment ont contribué à stabiliser la monnaie au quatrième trimestre. Cependant, des pressions inflationnistes subsistent, en particulier sur les prix des denrées alimentaires, qui ont dépassé les gains dans d'autres secteurs.

Alors que l'inflation non alimentaire s'est atténuée, le logement et les services publics ont connu des augmentations de 26,3 % en glissement annuel, et les coûts liés à la santé ont augmenté de 21,4 %. La lutte contre l'inflation nécessite des politiques qui stabilisent le cedi et gèrent les pressions de l'offre dans des secteurs clés tels que l'alimentation et l'énergie.