Congo-Brazzaville: Livres - Myra Dunoyer Vahighene a dédicacé 'Nyuma le poisson qui avait soif'

L'écrivaine conteuse-panafricaine, Myra Dunoyer Vahighene, a dédicacé le 15 janvier à Brazzaville devant un grand public son ouvrage titré « Nyuma le poisson qui avait soif » qui sensibilise la jeunesse à la préservation de l'écologie et de l'eau.

Le livre édifie les jeunes lecteurs aux questions liées à l'écologie, à la préservation de l'eau ainsi qu' à la nécessité d'avoir une eau potable pour tous. « Comme le poisson qui avait soif, nous sommes entourés d'eau, malheureusement en manque d'eau fraîche. Comme avec le capitalisme l'eau s'achète, alors qu'on doit juste la protéger, nettoyer et la sécuriser », a indiqué Myra Dunoyer Vahighene.

Lors de la cérémonie de dédicace ainsi que des échanges interactifs avec les journalistes, la conteuse panafricaine a expliqué l'inspiration qui l'a poussée à rédiger cet ouvrage. Elle a dit tout d'abord : « Nyuma le poisson qui avait soif est une histoire d'un petit poisson bleu pas comme les autres. Bien qu'il vive entouré d'eau, Nyuma ressent une soif inexplicable, une soif qui ne se limite pas à boire, mais qui reflète une quête profonde de vérité et de compréhension ».

Des interrogations et de la curiosité. Pourquoi les rivières sont-elles polluées ? Pourquoi les humains, malgré l'abondance, manquent-ils d'eau pure ? Curieux et déterminé, Nyuma Commence un voyage extraordinaire à travers les mondes aquatique, terrestre et même céleste.

Dans ce conte classique, l'écrivaine explique aux lecteurs dans un voyage imaginaire pour contempler les réalités d'autres monde. « Avec le capitalisme, même l'eau s'achète, alors qu'il suffit de préserver l'eau, prendre soin de nos fleuves et lacs, de ne pas jeter les ordures, on aurait eu de l'eau propre comme dans les anciens temps. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas », a déclarée Myra Dunoyer Vahighene.

Passionnée par les récits initiatiques, Dunoyer Vahighene a su captiver son audience avec des anecdotes sur le processus créatif qui a donné naissance à ce livre. « Nyuma est également un hommage à ceux qui, comme ce poisson, osent poser des questions et rechercher des réponses, malgré les obstacles. A travers ce personnage, l'auteure a voulu inciter chacun à s'interroger sur sa propre quête de sens sur l'importance de l'ouverture d'esprit ».

La séance dédicace a été l'occasion d'un échange convivial entre l'auteure et ses lecteurs qui ont pu obtenir une signature personnalisée et discuter de leurs impressions sur l'oeuvre. La rencontre a également permis de mettre en lumière les thèmes centraux du livre, entre autres la soif de connaissances, la quête de l'inconnu, la réflexion sur la nature humaine et s'invite à une introspection profonde de nos aspirations et rêves. Notons que ce livre est une compilation de deux formats : petit et grand vendu à Brazzaville.