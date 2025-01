Tunisie: Sondage - Le transport à la demande, essentiel pour les Tunisiens au quotidien

Un sondage mené récemment révèle que les services de transport à la demande sont devenus une composante essentielle du quotidien des Tunisiens. Selon les résultats, plus de 33 % des personnes interrogées utilisent ces services quotidiennement, 21 % de manière hebdomadaire et 25 % occasionnellement.

La majorité des répondants au sondage réalisé par Bolt recourent à la mobilité partagée pour des raisons pratiques : éviter de garer leur voiture dans des zones animées (35 %), effectuer des courses (29 %), se rendre au travail (29 %) ou encore assister à un rendez-vous médical (16 %).

Les résultats du sondage soulignent également l'impact transformateur du transport à la demande sur la vie quotidienne des citoyens. "Une collaboration active avec le gouvernement est en cours pour relever les défis du secteur et améliorer les opportunités économiques pour les conducteurs de taxi licenciés. L'objectif est d'explorer des solutions pour augmenter la disponibilité des licences, ce qui permettrait d'accroître les revenus des conducteurs tout en offrant aux clients des prix plus compétitifs et un plus grand nombre de véhicules disponibles", indique Salima Mekki, directrice générale de Bolt Tunisie.

Elle a ajouté que les données recueillies dans le cadre de l'enquête montrent aussi que les services de transport à la demande et les transports publics traditionnels sont perçus comme des solutions complémentaires pour améliorer la mobilité urbaine. "En effet, 85 % des Tunisiens considèrent que la mobilité partagée représente un excellent complément aux transports publics. Plus de 31 % des répondants sont totalement d'accord, tandis que plus de 47 % estiment que ce mode de transport a facilité l'accès à des lieux précédemment difficiles à atteindre", a-t-elle expliqué.

Enfin, l'impact du transport à la demande s'étend au-delà des simples déplacements urbains. Il joue un rôle important dans des secteurs comme le tourisme, permettant aux visiteurs en Tunisie d'utiliser un service qu'ils connaissent déjà dans d'autres pays. "En 2024, l'aéroport international de Tunis-Carthage a été l'une des destinations et points de prise en charge les plus populaires", a-t-elle encore précisé.