Maroc: Tétouan - Soirée artistique en commémoration du 81è anniversaire du Manifeste de l'Indépendance

Tétouan — La Fondation "Carnaval Tétouan pour Drama et Créativité" a organisé, mercredi soir au centre culturel de la ville, une soirée artistique et poétique, avec la participation d'une brochette d'artistes tétouanais, en commémoration du 81è anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.

Cet événement culturel, organisé en partenariat avec la direction provinciale de la Culture à Tétouan, a été marqué par un hommage rendu à l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de Tétouan et au Centre culturel de la ville, ainsi qu'au poète Abderrahman Ziouziou et à l'actrice associative Meriem E Ouazzani.

Le public, venu nombreux à cette soirée, a pu apprécier des tubes puisés dans le répertoire de la chanson arabe et marocaine, qui résonnent encore aujourd'hui avec leur charme intemporel, notamment les chansons patriotiques, qui ont été interprétées avec brio par les artistes Fatiha Amine, Aziz Chahrour et Amina El Alami.

Cet événement a été ponctué également par le vernissage d'une exposition inédite des artistes peintres Youssef El Ghazouani Tounssi et Hafid El Amrani, qui ont présenté à leur public leurs dernières créations, tandis que le poète Abderrahman Ziouziou a emmené le public dans un voyage sensoriel, à travers des poèmes mêlant beauté, créativité et militantisme.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la culture à Tétouan, Larbi El Mesbahi, a souligné que l'objectif de cet événement culturel, en plus de son caractère festif, est de rappeler aux générations montantes l'importance des événements historiques et politiques et la lutte héroïque menée par les Marocains pour l'indépendance du pays.

Il a noté que la soirée a été marquée par plusieurs activités artistiques et un vibrant hommage rendu aux institutions actives dans les domaines culturel et de la préservation de la mémoire de la résistance, en reconnaissance de leur rôle dans la mise en lumière de l'histoire de la résistance et de la culture dans la région en général, et à Tétouan en particulier.

Pour sa part, le président de la Fondation "Carnaval Tétouan pour Drama et Créativité", Mohammed El Aqel, a indiqué que la Fondation organise chaque année une manifestation artistique et culturelle, en commémoration de l'anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, tout en veillant à rendre hommage aux acteurs culturels et à des membres de la famille de la résistance de la région.

Il a fait savoir que la Fondation a choisi, cette année, de rendre hommage à l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de Tétouan et au Centre culturel de la ville, en reconnaissance du rôle que jouent ces deux institutions dans la promotion du rayonnement de la ville de Tétouan, dans les domaines de la préservation de la mémoire de la résistance, de la culture et des arts.

De son côté, le directeur de l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de Tétouan, Adil Dakdaki, a relevé que cette distinction, bien qu'elle soit une reconnaissance au travail et aux efforts de l'institution en faveur de la préservation de la mémoire de la résistance et de la libération, est un hommage rendu à tous les membres de la famille de la résistance et de l'armée de libération de toutes les régions du Royaume.