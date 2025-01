Algérie: Le pays exprime sa satisfaction suite à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu à Ghaza

ALGER — L'Algérie a exprimé, jeudi, sa satisfaction suite à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, affirmant la nécessité de concrétiser cet accord dans tous ses termes et ses dimensions, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L'Algérie a accueilli avec une grande satisfaction l'annonce de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, un accord tant attendu pour atténuer la souffrance du peuple palestinien et mettre fin à l'injustice qu'il subit dans la guerre génocidaire menée contre lui par l'occupation sioniste depuis plus de 15 mois", lit-on dans le communiqué.

"L'Algérie exprime sa considération des efforts inlassables déployés par le groupe de médiation internationale et affirme, en même temps, la nécessité de concrétiser cet accord dans tous ses termes et ses dimensions, notamment celles relatives à l'activation d'un cessez-le-feu inclusif et permanent et la levée de toutes les restrictions imposées aux efforts d'aide humanitaire destinée au peuple palestinien, ainsi qu'au retrait des forces d'occupation sionistes de ses territoires", ajoute le communiqué.

"Cette démarche qui a mobilisé les efforts et les initiatives de l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité, constitue une réponse, bien que partielle, aux aspirations du peuple palestinien, et nécessite toutefois d'être complétée par d'autres démarches pour la reconstruction et l'unification des territoires palestiniens mais aussi l'ouverture de perspectives concrètes pour l'établissement d'un Etat palestinien indépendant et souverain comme solution juste, durable et définitive au conflit arabo-sioniste, et condition sine qua non pour rétablir la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de la région du Moyen-Orient", conclut le communiqué.