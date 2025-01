Algérie: Niger - SONIDEP bénéficiera de l'accompagnement de Sonatrach pour la réalisation d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique

Alger — Le groupe Sonatrach et la société nigérienne SONIDEP ont convenu de mettre l'expertise du Groupe au service de l'entreprise nigérienne, pour l'accompagner dans le lancement du projet de réalisation d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville de Dosso (sud-ouest du Niger), a indiqué mercredi le Groupe public dans un communiqué.

"Après une semaine de travail intensif et d'échanges approfondis avec la partie nigérienne, la visite de la délégation de la Sonatrach à Niamey a été sanctionnée par la signature du procès-verbal de la réunion entre Sonatrach et SONIDEP, en présence de représentants du ministère nigérien du Pétrole", note le communiqué, ajoutant qu'"il a été décidé, au cours de cette réunion, de créer deux sous-commissions chargées d'accompagner le Niger dans le lancement du projet de réalisation d'une raffinerie et d'un complexe pétrochimique à Dosso".

Tenue lundi dernier, la réunion s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole nigérien, Sahabi Oumarou et de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, Ahmed Saadi.

Le procès-verbal prévoit la création d'une sous-commission de raffinage et de pétrochimie, ainsi qu'une autre chargée de la gestion des projets, de la passation des marchés et du cadre juridique, selon le communiqué, qui précise que "cette assistance technique que Sonatrach apportera à la partie nigérienne constitue une étape cruciale pour le développement du secteur du Pétrole et de la pétrochimie au Niger".

Intervenant à cette occasion, le représentant de la Sonatrach, Ramdane Ayache, a insisté sur "l'importance de former une équipe de travail pour ce projet, laquelle suivra une formation théorique à l'Institut algérien du Pétrole (IAP) relevant du Groupe public, pour apprendre à faire face aux différentes situations en termes de gestion des projets".

Il a estimé nécessaire de "mettre en place un cadre juridique pour la préparation des contrats", lit-on dans le texte.

Pour sa part, le directeur général de la Sonidep, le colonel Ali Seibou Hassane a salué cette collaboration scellée au profit de la société nigérienne qu'il a qualifiée de "jeune entreprise comparativement à la longue expérience de la Sonatrach", ajoutant que "cette dernière est appelée à gagner du temps pour réaliser les objectifs du projet".

"L'expertise de la Sonatrach permettra d'accélérer le développement des capacités locales", a-t-il dit. De son côté, le ministre nigérien du Pétrole a remercié l'Algérie ainsi que les experts de la Sonatrach pour la qualité des échanges, saluant la coopération étroite entre les deux pays.

"L'appui technique qu'apporte la Sonatrach permettra de surmonter et d'éviter les obstacles, d'autant plus que le projet est encore à sa phase de lancement", a-t-il ajouté.

Le ministre a mis en avant l'accompagnement assuré par la partie algérienne pour la formation de l'équipe chargée du projet au niveau de l'IAP en matière de passation de marchés, conclut la même source.