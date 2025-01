Algérie: Etablissements universitaires - La numérisation commence à porter ses fruits

ORAN — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a souligné, jeudi à Oran, que le processus de numérisation dans le secteur de l'enseignement supérieur "commence à porter ses fruits en termes d'efficacité, de rapidité et de simplification des procédures".

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d'inspection dans certaines infrastructures de l'Université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella, notamment la Bibliothèque centrale, devenue la première bibliothèque 100% numérique, le ministre a souligné que "la numérisation des établissements universitaires est devenue une réalité et commence à donner ses fruits, concrétisant son principe général de simplification et d'efficacité".

Il a ajouté que cette bibliothèque permet, désormais, l'accès et l'utilisation des documents et des livres qu'elle contient de manière numérique grâce à une puce intégrée dans chaque document ou livre, permettant aux étudiants et aux utilisateurs de rechercher et d'emprunter les documents rapidement, simplement et de manière réglementée.

"Cette expérience pilote sera généralisée à l'ensemble des bibliothèques universitaires nationales, avant le 30 mars prochain", a annoncé M. Baddari.

Le ministre a également visité le Centre de développement de l'entrepreneuriat et l'incubateur d'entreprises de l'Université d'Oran 1, soulignant l'importance de faire de l'Université une locomotive du développement local et national.

Auparavant, M. Baddari a inauguré l'Institut de criminologie affilié au même établissement universitaire, le premier du genre au niveau national, arabe et africain. Cet institut accueille environ 620 étudiants en première année et 120 étudiants en master, spécialisés en droit pénal, sciences criminelles et criminologie, de différentes wilayas du pays.

Ce nouvel Institut proposera des études spécialisées sur le crime, ses causes, la prévention, l'investigation, la collecte de preuves, ainsi que l'accompagnement des victimes. Il offre plusieurs spécialités, telles que la médecine légale, le droit de la procédure pénale, la biologie, les cybercrimes, les crimes financiers et bien d'autres, indique-t-on.

Par ailleurs, le ministre a inspecté le projet de l'Unité de recherche en chimie verte au complexe Abdelmalek-Mortad relevant de l'Université d'Oran 1, dans la commune de Bir El-Djir. Il a insisté sur l'importance d'exploiter ces infrastructures, non seulement pour la recherche scientifique, mais également pour leur apporter une valeur ajoutée à l'économie locale et nationale.

Le ministre poursuivra sa visite à Oran avec, dans l'après-midi, l'inspection d'une exposition dédiée aux startups labellisées "projets innovants", ainsi que la clôture des activités de l'école d'hiver sur les logiciels libres "Linux", organisée à l'Université Ahmed-Ben Bella.