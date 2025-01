Congo-Brazzaville: Environnement - Des synergies envisagées pour conforter la protection de tortues marines au pays

La directrice de Renatura Congo, Nathalie Mianseko, a annoncé au terme d'un échange avec la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, la possibilité de conforter la protection de tortues marines et d'étendre leur zone marine de conservation afin de soutenir la prestance des écosystèmes marins du pays.

A l'issue de la mission de travail de la ministre de l'Environnement dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, les deux parties se sont accordées également sur la possibilité de créer des synergies dans le domaine de l'océanographie, notamment avec des partenariats comme celui établi avec l'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles pour la formation de chercheurs spécialisés.

Les tortues peuplent nos océans depuis de millions d'années. Elles ont surmonté toutes les crises climatologiques. Pourtant, aujourd'hui, six ou quatre des sept espèces vivantes, sur le littoral congolais, sont considérées comme menacées ou gravement menacées.

Le quatorzième Objectif de développement durable promeut la conservation et l'exploitation durable des écosystèmes marins et côtiers, selon trois ambitions fondatrices : une gestion plus durable des ressources via la préservation de 10 % des zones marines et côtières, la lutte contre la surpêche et la pêche illicite ; l'accélération des recherches scientifiques et du transfert de techniques pour renforcer la résilience des écosystèmes et réduire au maximum l'acidification des océans ; la conception de la gestion durable des ressources marines comme une opportunité de développement économique et touristique pour les petits États insulaires et les pays les moins avancés.

Les tortues marines jouent un rôle clé dans les écosystèmes marins et côtiers. Elles contribuent à la santé des herbiers marins et des récifs coralliens, dont d'autres espèces animales comme les crevettes, le homard ou le thon tirent également leur subsistance.

La rencontre a permis de mettre en lumière les activités de Renatura, oeuvrant depuis vingt-ans pour la préservation de la biodiversité, notamment des tortues marines et de leur habitat. Créée en 2005 à Pointe-Noire, Renatura Congo se concentre sur quatre grands axes, à savoir la protection des tortues marines, l'éducation à l'environnement, l'océanographie, et le soutien à la création de zones marines protégées.

L'Organisation non gouvernementale mène des actions concrètes telles que le suivi des pontes et la gestion des captures accidentelles de tortues dans les filets de pêche. Elle sensibilise également dans les écoles et villages côtiers aux enjeux environnementaux.

Pour leurs survies, les tortues de mer se nourrissent d'algues, de végétaux marins, de crabes, de coquillages, de méduses, de moules et de petits poissons. Si toutes les espèces peuvent vivre en pleine mer, certaines s'éloignent peu des côtes. Certaines parcourent au contraire des distances phénoménales, effectuant de véritables migrations entre leur source de nourriture et leurs lieux de ponte.