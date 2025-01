Mozambique: Le Chapo du pays prête serment dans un contexte d'élections contestées et de protestations

Daniel Chapo, du parti Frelimo du Mozambique, a prêté serment en tant que président mercredi, à la suite des élections contestées du 9 octobre.

Daniel Chapo, du parti Frelimo du Mozambique, a prêté serment en tant que président mercredi, à la suite des élections contestées du 9 octobre. La cérémonie, qui s'est déroulée dans la capitale Maputo, n'a attiré que peu de monde, alors que des manifestations se poursuivent pour dénoncer des fraudes électorales présumées.

Un groupe local de la société civile rapporte que plus de 300 personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité depuis l'élection. Les observateurs occidentaux ont estimé que le scrutin n'était ni libre ni équitable, tandis que le Frelimo nie les accusations de fraude. Le parti dirige le Mozambique depuis son indépendance en 1975, après avoir traversé une guerre civile et maintenu sa mainmise sur le pouvoir.

M. Chapo s'est adressé à quelque 1 500 partisans, s'engageant à donner la priorité à la stabilité sociale et politique, à réduire la taille du gouvernement et à s'attaquer au chômage des jeunes, ainsi qu'aux problèmes de santé et d'éducation. Grâce à une forte présence policière et militaire, les rues de Maputo sont restées pratiquement vides.

Points clés à retenir

Les manifestations post-électorales, les plus importantes de l'histoire du Mozambique, ont perturbé le commerce transfrontalier, affecté les entreprises étrangères et contraint certains citoyens à fuir. Le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, revenu d'exil, continue d'appeler à des manifestations, remettant encore plus en cause le pouvoir du Frelimo. La présidence de Chapo doit immédiatement rétablir la stabilité et s'attaquer au chômage des jeunes et aux problèmes de gouvernance.

Les troubles pourraient compliquer les efforts du Mozambique pour attirer les investissements étrangers, en particulier dans ses secteurs riches en ressources. Des acteurs régionaux comme l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa a assisté à l'inauguration, pourraient jouer un rôle de médiateur dans la crise.