Sénégal: Kédougou - 150 millions pour réhabiliter le CDEPS

Kédougou — Le centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) de Kédougou va être réhabilité et équipé grâce au projet "Yaakaar-jeunesse et citoyenneté" pour un coût de 150 millions de francs CFA, a appris l'APS de son chef, Christian Ndour.

»Le deuxième axe de notre programme, c'est la réhabilitation du CDEPS de Kédougou, dont l'état actuel ne permet pas aux jeunes d'y accéder et de bénéficier de tous les services. (...) une subvention allant de 100.000 à 5 millions est également prévue pour financer l'animation des activités de la jeunesse", a-t-il déclaré.

Christian Ndour s'exprimait ce mercredi au cours d'un comité régional de développement (CRD) présidé par l'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou en charge du développement, Mouhamadou Moustapha Gaye, en présence des autorités locales et du président du conseil régional de la jeunesse, Ousmane Mamadou Soumaré.

Christian Ndour a expliqué que le projet "Yaakaar-jeunesse et citoyenneté" vise trois objectifs principaux dont le renforcement de l'engagement et de la participation des jeunes.

"Le premier objectif, c'est vraiment le renforcement des capacités des associations de jeunes en termes de structuration de gouvernance et de plaidoyer, pour qu'ils puissent porter les questions qui les préoccupent au plus haut sommet de l'Etat », a-t-il indiqué

"Les éléments d'inclusion sont aussi pris en compte parce que tout simplement l'un des objectifs de ce projet-là, c'est l'inclusion. Et au-delà des rampes, une salle d'informatique, une salle de réunion et une salle de spectacle ainsi que des toilettes pour les jeunes filles séparées et éloignées sont prévues également", a-t-il poursuivi.

Le président du conseil régional de la jeunesse (CRJ), Ousmane Mamadou Soumaré, a invité les collectivités territoriales et les sociétés minières basées dans la région de Kédougou à s'impliquer pleinement pour la réussite du projet "Yaakaar- jeunesse et citoyenneté".

"Je crois que les collectivités locales et les entreprises minières ainsi que les opérateurs économiques doivent participer financièrement dans le cadre de ce projet pour construire l'économie (...)", a t-il plaidé.

L'adjoint au gouverneur de la région de Kédougou en charge du développemen,t Mouhamadou Moustapha Gaye, a demandé aux acteurs locaux d'accompagner cette initiative qui vient renforcer la citoyenneté participative des jeunes.