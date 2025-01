Sénégal: Immatriculation des mototaxis - À Dakar, des clients approuvent la mesure

Dakar — La décision du gouvernement de procéder à la régulation du transport par mototaxis, communément appelés « tiak-tiak », dont la cylindrée est supérieure à 49 centimètres cubes (cc) d'ici le 13 mars prochain, recueille l'adhésion d'usagers interrogés par l'APS.

Ces Dakarois, habitués à ce moyen de transport et de livraison rapide dans une ville confrontée à des embouteillages gigantesques sur plusieurs artères de la capitale sénégalaise, évoquent tous la raison sécuritaire pour justifier leur avis.

Rencontrés à différents endroits de la capitale sénégalaise, ils saluent la mesure du gouvernement qui vise à doter chaque moto d'une immatriculation. Une sorte de carte d'identité du deux-roues motorisé, qui permet d'avoir, par exemple, des informations sur le propriétaire ou le conducteur au cas où un accident ou une infraction impliquant l'un ou l'autre surviendrait.

Les usagers, en tout cas, apprécient la mesure de régulation de ce type de transport apparu dans nos villes, durant les cinq dernières années. Ils la jugent même "nécessaire" pour améliorer la sécurité routière et renforcer le contrôle de ce moyen de transport devenu l'outil de travail à la mode auprès d'une jeunesse en quête d'emploi.

« Une moto doit être immatriculée, avoir une police d'assurance et son conducteur détenir un permis de conduire valide », lance Mamadou, un client régulier des "tiak-tiak", qui se dirige d'ailleurs ce jour-là vers le rond-point "Khaïma", non loin des allées Cheikh Sidaty Aidara, à Niary Tally, lieu de convergence des "jakartamen" et autres livreurs en moto.

Les ronds-points, justement, l'angle des rues, là où les fameux cars rapides stationnent temporairement le temps de prendre des passagers, les trottoirs jouxtant les feux de signalisation, sont devenus des lieux de stationnement improvisées de deux-roues motorisés.

Pour Mamadou, la police d'assurance est essentielle pour protéger à la fois les conducteurs et les passagers en cas d'accident.

Vingt accidents mortels impliquant des motos contre 8 pour les véhicules en un an

Selon les données de la section des accidents du commissariat central de Dakar, en un an, de janvier 2024 à janvier 2025, 20 personnes sont mortes dans des accidents de motos contre seulement 8 pour les véhicules. Le nombre d'accidents corporels (blessures et séquelles post-traumatiques), quant à eux, font le double de celui enregistré dans les accidents de voitures, qui s'élève à 447 durant la même période.

La décision du gouvernement portant immatriculation des mototaxis s'inscrit dans une volonté de renforcer le contrôle de la circulation des motocycles de plus de 49 centimètres cubes, d'améliorer la sécurité routière et des populations. En effet, plusieurs cas d'agression et de vols à l'arraché impliquant des cyclomoteurs ont été notés. Certains devenant d'ailleurs viraux sur les réseaux sociaux.

Bathie, un usager trouvé au rond-point « Jet d'eau », dans le quartier de la SICAP, pense savoir que "cette mesure permettra de lutter contre les infractions routières fréquentes commises par les motocyclistes, comme le vol ou le délit de fuite, et de faciliter l'identification de leurs auteurs".

Pour toutes ces raisons, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a promis, dans un communiqué en date du 2 janvier 2025, de rendre obligatoire l'immatriculation de toutes les motos, sous peine d'être mises en fourrière à partir du 13 mars.

Cette décision gouvernementale faisant suite à la circulaire de la Primature, datée du 13 décembre 2024 et portant sur des mesures strictes destinées à améliorer la sécurité routière dans tout le pays, a été transmise aux ministères des Forces armées, de l'Intérieur, des Finances et des Transports, en vue d'une application immédiate.

L'État a, dans le même temps, pris des mesures d'accompagnement rendant gratuite l'obtention des pièces administratives à fournir pour l'acquisition de la plaque d'immatriculation.

Ainsi, les propriétaires des cylindrées doivent fournir divers documents, tels que les déclarations de douane et le certificat de mise à la consommation. Une fois ces documents vérifiés, l'État prend en charge les frais de traitement jusqu'à l'obtention de la carte grise. Les propriétaires devront ensuite payer pour faire inscrire le numéro d'immatriculation sur leur moto.

Le paiement des frais d'immatriculation : la pomme de discorde

Le coût de l'immatriculation, qui tourne autour de 30 000 francs CFA constitue justement la pomme de discorde entre les autorités et ces derniers, qui ont dernièrement manifesté leur colère dans des villes du pays comme Dakar, Kaolack et Ziguinchor.

Or, se défend le gouvernement, l'immatriculation d'une moto est une activité dévolue à des concessionnaires privés. "Après l'obtention gratuite de la carte grise, le propriétaire de la moto doit en trouver un, qui se chargera de la confection de la plaque avec le numéro d'immatriculation", indique Moustapha Gueye, conseiller technique en sécurité routière au ministère des Transports terrestres et aériens, interrogé par la télévision publique, RTS.

Par ailleurs, souffle un amateur de grosse cylindrée qui préfère garder l'anonymat, si des conducteurs rechignent à faire immatriculer leurs motos Jakarta, prétextant le refus des services de police de leur faire des copies de leurs documents en vue de la régularisation, c'est que "l'origine de leurs motocycles est douteuse". "Il est clair que le vendeur d'une moto volée ne va pas procurer un acte de vente à l'acheteur", dit-il. D'où l'impossibilité pour ce dernier de se faire délivrer un Certificat de mise à la consommation (CMC), qui est un document obligatoire pour l'immatriculation des mototaxis de plus de 49 cc.

A Matam, région du nord du pays, par exemple, l'obtention de ce précieux sésame constitue la principale difficulté des propriétaires de deux-roues motorisés, à en croire le chef de la Division régionale des transports routiers.

"Le CMC reste le principal problème auquel sont confrontés plusieurs conducteurs de motos de la région de Matam, qui ont du mal à présenter un acte de vente" en bonne et due forme, signale Abdoulaye Sarr, au correspondant de l'APS.

Toujours est-il que le gouvernement reste inflexible sur la régularisation de la circulation des motocycles, tout en facilitant le processus de l'immatriculation par la délocalisation des centres de dépôt des documents et en dématérialisant la prise de rendez-vous.

Toutes choses qui participent à "rendre ce moyen de transport et de livraison plus sûr", selon Yacine, une jeune fille, qui aime être supportée sur une moto, les cheveux au vent.

Elle espère qu'avec la mesure obligatoire d'immatriculation, "les conducteurs de motos respecteront davantage le code de la route et les feux de signalisation, et qu'ils ne prendraient pas la fuite sans conséquence dès lors qu'ils seront impliqués dans des accidents et autres infractions".