Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage des AET à Claude Emmanuel Eta-Onka

L'association des Anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 16 janvier à Brazzaville un ultime adieu au général Claude Emmanuel Eta-Onka décédé le 25 décembre à Brazzaville.

Dans l'oraison funèbre, l'AET Serge Eugène Ghoma-Boubanga a indiqué que Claude Emmanuel Eta-Onka est né le 26 mars 1946 dans le village Akana, district de Lékana. Après ses brillantes études primaires et l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires, il a fait son entrée à l'école militaire préparatoire général Leclerc le 28 août 1959, d'où il est sorti avec le BEPC en 1963, au sein de la promotion baptisée Mourzouk.

Après sa formation initiale à Saint-Cyr, promotion général Leclerc 1970-1972, il a suivi tour à tour le stage de perfectionnement des officiers en 1979, le cours d'état-major à l'école d'état-major de Compiègne en France en 1984 ; le cours de la 14e promotion de l'école supérieure de guerre interarmées à Paris en 1987.

Pour mémoire, l'AET Claude Emmanuel Eta-Onka, figure incontournable de l'excellence des AET, a franchi toutes les exigences requises et obtenu les qualifications idoines, à travers un parcours remarquable jalonné par des expériences multiples au sein du commandement des Forces armées congolaises, jusqu'à atteindre les sommets. Officier accompli, esprit brillant et cartésien, doté d'une puissante sagacité intellectuelle et morale, il a accédé à la fonction ultime du commandant militaire, en étant nommé le 16 juillet 1993 chef d'état-major général des Forces armées congolaises.

A l'opposé du stéréotype éculé de l'intellectuel « engagé », il semblerait que Claude Emmanuel Eta-Onka incarne davantage la figure citoyenne du militant impliqué dans la vie du pays. Pour preuve, sa nomination au gouvernement le 22 janvier 1995 au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé du service civique national et de la participation au développement. Sans transition, de l'armée à la politique, Claude Emmanuel Eta-Onka, comme tout esprit résilient porté par une exceptionnelle faculté d'adaptation, va s'imposer dans cet univers nouveau, écrivant là aussi, l'une des plus belles pages du roman de son existence plurielle.

En effet, sa carrière politique se poursuivra avec sa nomination au poste de secrétaire général à la défense nationale, marquant ainsi en quelque sorte un retour à ses vieux concours...poète, nouvelliste, essayiste et romancier, ancien président de la fédération des gens de lettres du Congo au sein de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, Claude Emmanuel Eta-Onka a écrit à travers ses ouvrages l'une des plus belles épopées de la littérature congolaise, désormais reconnue à travers le monde (...).

Par ailleurs, alors qu'il est encore enfant de troupe, il fait partie de l'équipe nationale médaillée de bronze en basketball aux premiers Jeux africains de Brazzaville en 1965. Comme dirigeant, sportif, il a été président victorieux du club militaire Inter club, sacré champion d'Afrique en 1984 à Dakar. L'AET Claude Emmanuel Eta-Onka reste dans toutes les mémoires comme un phare pour le sport congolais et le handball en particulier dont il était devenu même président de la Fédération congolaise de handball....