Afrique: L'OMS lance un appel d'urgence de 1,5 milliard de $ pour son Appel d'urgence sanitaire 2025

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lance un appel de 1,5 milliard de dollars US pour son Appel d’urgence sanitaire 2025, peut-on lire dans le communiqué de l’organisme publié ce 16 janvier. L’objectif de cet appel est de soutenir des interventions de santé vitales dans le monde entier.

Dans le document, le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, décrit les priorités et les ressources essentielles nécessaires pour faire face à 42 urgences sanitaires en cours, dont 17 crises de grade 3, les situations d’urgence les plus graves nécessitant le plus haut niveau de réponse.

Selon lui, cet appel vise à permettre à l’OMS de sauver des vies, de protéger le droit à la santé et de donner de l’espoir là où il n’y en a pas.

De même, l’appel met en lumière quatre défis majeurs auxquels le monde est actuellement confronté : le changement climatique, les conflits, les déplacements et les épidémies, comme énoncé dans le communiqué. « Ceux-ci sont responsables d’alimenter des crises sanitaires plus profondes et plus durables et d’exposer les personnes les plus vulnérables du monde à des risques accrus. »

Par conséquent, l’OMS s’est engagée à fournir une aide sanitaire d’urgence, y compris dans les zones de conflit telles que la République démocratique du Congo, le territoire palestinien occupé et le Soudan.

Selon le même communiqué, l’action de l’OMS dans les situations d’urgence s’inscrit dans le cadre des efforts humanitaires plus larges et donne la priorité à la fourniture de soins essentiels et de fournitures médicales.

Dans un contexte actuel où « 305 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente en 2025 », les systèmes de santé sont mis à rude épreuve et les ressources financières mondiales s’amenuisent. A cet égard, les 1,5 milliard de dollars US sont nécessaires pour aider les personnes confrontées aux situations les plus difficiles, indique le communiqué.

« Les conflits, les flambées épidémiques, les catastrophes climatiques et autres urgences sanitaires ne sont plus isolés ou occasionnels, ils sont incessants, se chevauchent et s’intensifient. »

Dès lors, « nous donnons aux communautés les moyens de se protéger, de donner la priorité à l’équité et de construire un héritage de préparation » a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A noter que, cet appel ne se limite pas au financement, c’est un appel à l’action. À mesure que les crises deviennent plus fréquentes et plus graves, l’écart entre les besoins mondiaux et les ressources disponibles ne cesse de se creuser.

« Soutenir l’appel d’urgence sanitaire de l’OMS est un investissement vital dans la solidarité mondiale et l’équité en matière de santé » a conclu le communiqué.