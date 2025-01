Angola: Le chef d'état-major des FAA recommande de renforcer la lutte contre la criminalité transfrontalière

Soyo (Angola) — Le chef d'état-major des Forces Armées Angolaises (FAA), le général d'Aviation Altino Carlos dos Santos, a recommandé, ce jeudi, dans la ville de Soyo, province de Zaire, une lutte serrée contre les crimes transfrontaliers.

L'officier supérieur des FAA a fait cette recommandation à l'issue d'une visite de trois jours dans les installations de la base de la Région Navale Nord de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), après s'être rendu dans les détachements frontaliers de la commune de Pedra do Feitiço et de la municipalité de Nóqui.

Parmi les crimes transfrontaliers qui continueront à mériter une plus grande attention de la part de la Marine, dans cette partie du pays, se distinguent la contrebande de carburant, l'immigration et la pêche illégales et la piraterie.

Selon le vice-amiral Rolando Matias dos Santos Ramos, commandant de la Région Navale Nord de la MGA, qui faisait le point sur la visite du chef d'état-major des FAA, son commandement attend un renforcement des ressources opérationnelles navales pour un plein exercice de cette mission.

« Nous contrôlons une zone très vaste comprenant 100 îles, dont 70 sont habitées le long du cours du fleuve Zaïre, y compris 66 canaux fluviaux, nous avons donc tout fait, dans la mesure des moyens disponibles, pour lutter contre les crimes transfrontaliers et autres activités illicites", a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'en 2024, la Marine de la région a saisi plus de 90 navires de pêche semi-industrielle et navires artisanaux pour avoir violé les réglementations et mené des activités dans des zones proches des plates-formes pétrolières.

La province de Zaire partage une frontière fluviale de 190 kilomètres avec la République démocratique du Congo (RDC).

Des officiers supérieurs de diverses branches faisaient partie de la délégation du chef d'état-major des Forces armées angolaises (FAA), lors de cette visite au commandement de la Région Navale Nord de la MGA.