Soudan: Al-Eaysir accuse certains partis de chercher à semer la discorde et à attiser les sentiments d'hostilité parmi les Soudanais

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a démenti des informations qui lui sont attribuées concernant des pratiques qui ont eu lieu dans certaines régions de l'État d'Al-Gezira. Il a déclaré : « Une prétendue nouvelle a été publiée dans un affiche émise par un parti inconnu. Une histoire qui m'est attribuée sur la justification des pratiques qui ont eu lieu dans les Kanabis.

Il a ajouté dans un message sur la plateforme Facebook : « Je voudrais préciser que ce discour-là n'est pas vrai et que je ne l'ai ni déclaré ni écrit auparavant»

Al-Eaysir a accusé les partis - qu'il n'a pas nommés - de chercher à semer la discorde et à attiser les sentiments d'hostilité parmi les Soudanais, indiquant que les Soudanais sont intelligents et pleinement conscients de la distinction entre les nouvelles vraies et les nouvelles irrantes.

Le porte-parole du gouvernement a confirmé que ce qui a été publié était une calomnie et a déclaré : « Tout le monde doit traiter les informations avec prudence et se référer à des sources fiables via mes comptes vérifiés pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation. »