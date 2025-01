Sénégal: Crise dans la filière avicole au pays - Un coup dur pour les ménages et la sécurité alimentaire

La filière avicole sénégalaise traverse une crise sans précédent, marquée par une flambée des prix des poussins et des oeufs à couver. Cette situation, qui met en péril l'accès aux produits avicoles pour les ménages, soulève des inquiétudes quant à la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays.

La filière avicole du Sénégal repose sur une interprofession composée de plusieurs collèges : accouveurs, provendiers, producteurs et prestataires. Cette industrie produit entre 70 et 90 millions de poussins par an. Mais elle est confrontée à des défis structurels majeurs.

Les accouveurs, par exemple, se divisent en plusieurs catégories selon leurs modes d'approvisionnement : certains disposent de reproducteurs locaux, tandis que d'autres importent leurs oeufs à couver. Les prix de ces oeufs, qui ont explosé au cours des dernières années, atteignent aujourd'hui 350.000 francs CFA par carton, contre 250.000 francs CFA il y a peu. Cette hausse se répercute directement sur le coût des poussins, qui peut atteindre 27.500 francs CFA le carton de 50.

Cette flambée des prix affecte gravement les ménages et les petits éleveurs, qui représentent la majorité des acteurs de la filière. Les conditions d'élevage souvent précaires et les problèmes sanitaires récurrents amplifient leurs difficultés. Les périodes de froid, couplées à la propagation de maladies aviaires, aggravent encore leur vulnérabilité.

En conséquence, les ménages voient leur accès aux produits avicoles -- source importante de protéines -- se restreindre, accentuant ainsi l'insécurité alimentaire. Cette situation constitue également une menace pour la souveraineté alimentaire, le Sénégal demeurant dépendant des importations pour une partie de ses oeufs à couver.

Face à cette crise, des efforts sont en cours pour assainir et structurer la filière. Le gouvernement s'est engagé à soutenir les accouveurs par des crédits spot, notamment pour accroître leur capacité de production. Cependant, l'assainissement du secteur passe également par une meilleure régulation des acteurs, un renforcement des normes sanitaires et un accompagnement technique des petits éleveurs.

Par ailleurs, des initiatives visent à atteindre l'autosuffisance en oeufs à couver dans les années à venir. Ce projet, soutenu par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, est perçu comme une solution durable pour stabiliser les prix et réduire la dépendance aux marchés internationaux.

La filière avicole est un pilier essentiel de l'économie agricole sénégalaise et un vecteur crucial de sécurité alimentaire. La crise actuelle met en lumière les fragilités du secteur, mais aussi l'urgence d'agir pour préserver son avenir. Les réformes en cours devront être accompagnées d'un engagement soutenu des acteurs publics et privés afin de garantir une production avicole durable et accessible à tous les Sénégalais.