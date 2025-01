Angola: Le Royaume-Uni va investir plus de quatre milliards de dollars

Benguela (Angola) — Le gouvernement britannique va débloquer plus de quatre milliards de dollars pour des projets d'investissement en Angola, pour soutenir le développement de l'agriculture et du tourisme, a appris l'ANGOP jeudi.

L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Angola, Bharat Joshi, après une réunion avec le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, au cours de laquelle les relations entre les deux pays ont été discutées, en mettant l'accent sur la coopération économique.

Selon l'ambassadeur, cet investissement de plus de quatre milliards de dollars est déjà disponible, à travers l'Agence de Financement des Exportations du Gouvernement Britannique (UK Export Finance), et représente l'engagement du Royaume-Uni à travailler de plus en plus au développement de l'Angola.

Parmi les secteurs prioritaires pour le soutien financier du gouvernement britannique, Bharat Joshi a mis en avant les infrastructures, l'agriculture, avec une priorité donnée à la production de fruits, la formation du personnel et le tourisme, en vue d'élargir les partenariats.

« Heureusement, nous avons un partenariat économique très fort et très étroit (...). « Nous travaillerons pour développer ce pays et construire un partenariat plus fort à l'avenir », a souligné Bharat Joshi, s'adressant à la presse.

Il a déclaré que les échanges commerciaux entre l'Angola et le Royaume-Uni continuent d'être de plus en plus dynamiques, notant que l'année dernière a été très importante pour les entreprises britanniques opérant dans le pays.

Concernant les échanges commerciaux entre l'Angola et le Royaume-Uni, qui ont augmenté ces dernières années de plus de neuf milliards de livres, soit l'équivalent de 11 milliards de dollars, l'ambassadeur a déclaré qu'il existe des investissements britanniques pratiquement dans tout le pays.

« Nous voyons beaucoup d'investissements de la part d'entreprises britanniques en Angola partout, y compris dans le projet du nouvel aéroport international de Cabinda », a-t-il noté, assurant que cette année, il y aura davantage d'investissements britanniques.

Des milliards de dollars du Royaume-Uni en route vers Benguela

L'ambassadeur du Royaume-Uni a également révélé que la province de Benguela est en passe de recevoir un investissement d'un milliard de dollars dans plusieurs projets, axés sur l'agriculture et le tourisme.

« Je suis ravi de ma première visite en dehors de Luanda et nous avons discuté avec le gouverneur de Benguela du travail que les entreprises britanniques font déjà dans cette belle et dynamique région », a indiqué l'ambassadeur.

En pratique, il a précisé que les milliards destinés à la province de Benguela sont inclus dans le montant financier de plus de quatre milliards de dollars mis à disposition par UK Export Finance.

C'est dans ce sens que le diplomate a souligné l'objectif de sa première visite à Benguela, ajoutant qu'il entend voir avec les autorités locales comment les entreprises britanniques peuvent continuer à aider au développement de la province.

Outre la formation du capital humain, Benguela recevra également des investissements britanniques dans des projets liés au tourisme et à l'agriculture, ce qui, pour l'ambassadeur, révèle l'intérêt du Royaume-Uni à travailler en partenariat avec le gouvernement angolais pour développer la province.

Concernant le projet logistique du Corridor de Lobito, Bharat Joshi a reconnu son potentiel, bien qu'il ait précisé que le Royaume-Uni souhaite explorer davantage de domaines, car la province de Benguela offre de nombreuses opportunités pour les entreprises britanniques en dehors de ce corridor ferroviaire.

Dans le cadre de la diversification de l'économie angolaise, le Royaume-Uni se présente comme un partenaire potentiel dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures, de la santé et des services financiers.

Dans le secteur pétrolier, pour ne citer qu'un exemple, le Royaume-Uni est un partenaire stratégique à travers British Petroleum (BP), l'un des plus grands investisseurs étrangers en Angola, avec plus de 30 milliards de dollars investis fin 2018.

Lors de sa visite à Benguela, l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Angola et la délégation qui l'accompagne découvriront le fonctionnement du Port de Lobito, l'une des infrastructures stratégiques du Corridor du même nom.

L'Angola et le Royaume-Uni ont établi des relations diplomatiques en 1975, après l'indépendance de l'Angola le 11 novembre de la même année.

Actuellement, les secteurs minier, gazier, pétrolier et financier sont au coeur des relations économiques entre les deux pays.