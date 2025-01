Les membres du Réseau des femmes dans la Gestion des Finances Publiques (RFGFP) ont procédé hier, mercredi 15 janvier, à la mise en place du dispositif de Tutorat et de Mentorat à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis avec les étudiantes en Finances publiques, les lycéennes et collégiennes de la région. Ce réseau est mis en place il y a trois mois par l'USAID, à travers son Projet Appui à la Gestion des Finances Publiques, en collaboration avec le consortium CERIF (Centre d'Études et de Recherches en Ingénierie Financière) et le COSEF (Conseil Sénégalais des Femmes).

Pour Mme Rosalie Dia Guèye, chargée de communication du CERIF, cette rencontre est une opportunité précieuse de réunir des étudiantes passionnées par les finances publiques et des professionnelles chevronnées qui ont fait leurs preuves dans ce domaine exigeant. «Aujourd'hui, nous initions un système de tutorat et de mentorat qui vise à mettre en relation des étudiantes en Finances publiques de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et les élèves de certains collèges et lycées. Le but est de partager les objectifs et les orientations du Réseau des femmes dans la gestion des finances publiques (RFGFP) et d'échanger autour des objectifs et des modalités de mise en place de ce système de mentorat et de tutorat dans le domaine des finances publiques. Les discussions permettront également de définir les modalités de mise en place d'une antenne dudit Réseau au sein de l'UGB, de recueillir les besoins et les attentes des étudiantes et élèves mais également de définir une feuille de route pour le suivi de la mise en place de cette antenne», a-t-elle dit.

Mme Guèye a également rappelé que cet atelier est une plateforme d'échange où les idées, les expériences et les visions convergent pour créer un environnement d'apprentissage enrichissant. «Les mentors ici présents sont non seulement des modèles de réussite, mais aussi des guides prêts à partager leur savoir, leur expertise, et leurs conseils pratiques pour vous accompagner tout au long de votre parcours», a-t-elle confié aux élèves.

Un message réitéré également par la juriste secrétaire exécutive du COSEF, en l'occurrence Mme Ramata Oumar Sall. «Chères étudiantes, le mentorat est un outil précieux qui peut transformer votre parcours. Il est un moyen de dépasser vos propres limites, d'élargir vos horizons et de bâtir une carrière qui a un impact positif sur la société», a-t-elle expliqué, avant de poursuivre : «aux professionnelles déjà établies ici présentes, je vous invite à tendre la main à la prochaine génération, à partager vos expériences et votre temps. Et à vous, futures leaders des finances publiques, osez demander du soutien. Le mentorat est un voyage à deux, où les apprentissages sont mutuels et où chaque étape vous rapproche de vos objectifs».

Le Réseau des Femmes dans la Gestion des Finances Publiques a pour objectif de promouvoir l'influence des femmes dans la prise des décisions budgétaires en leur offrant des opportunités d'éducation, de réseautage et de mentorat, en partenariat avec les parties prenantes gouvernementales, les organisations de la société civile ainsi que les institutions universitaires qui évoluent dans la gestion des finances publiques. «La transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption sont essentielles pour une gestion publique efficace. Nous devons garantir que les budgets répondent aux besoins de tous, sans distinction de genre. Chers membres, l'heure est à l'action. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et d'influencer les pratiques pour faire des finances publiques un domaine plus inclusif et transparent», a fait savoir Mme Bassine Ndao Fame, Vice-présidente de ce réseau.

Ce dernier vise spécifiquement à accroître la capacité, l'influence et la prise de décision des femmes occupant des postes clés dans la gestion des finances publiques ; à sensibiliser sur les disparités liées au genre dans ce domaine ; à mener des activités de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des questions de genre à ce sujet et à offrir des opportunités aux jeunes praticiennes et praticiens de se familiariser avec les finances publiques.