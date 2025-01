Sénégal: Sédhiou - Prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant - 3CAP-Santé engage les élus territoriaux à relever le défi

Autour de l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé du Développement, les maires et présidents de Conseil départemental de Sédhiou ont planché hier, mercredi 15 janvier 2024, sur les mécanismes de prévention des souffrances multiformes des mères et des enfants sur toute la chaîne de la santé reproductive. Cette rencontre est initiée par le Cadre de concertation de coordination d'actions de plaidoyer pour la santé au Sénégal (3CAP-Santé), dans l'optique de créer une synergie sur les défis de la santé reproductive dans la région de Sédhiou. Une planification des activités est attendue pour donner corps à cette approche.

Cet atelier a pris toutes les formes d'un fort plaidoyer social en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, une initiative du Cadre de concertation de coordination d'actions de plaidoyer pour la santé au Sénégal (3CAP-Santé), en appui aux différents programmes de l'Etat. Y ont pris part, les maires des communes de la région de Sédhiou ainsi que les présidents de Conseil départemental. Il a été d'abord établi le constat d'un taux élevé de mortalité maternelle et infantile dans la région de Sédhiou, avant d'engager les élus à en faire leur combat.

Dr Karim Diop, le secrétaire général du Cadre de concertation 3CAP-Santé, a exprimé ses attentes sur l'engagement des élus. «Nous attendons des élus locaux des engagements basés sur une bonne planification des actions à mener pour réduire sensiblement la mortalité de la mère et de l'enfant dans cette région de Sédhiou. A Thiès il y avait une rencontre qui avait réuni certains élus et nous sommes en train de rencontrer l'ensemble des élus concernés pour davantage les sensibiliser et engager dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant».

Il ajoute que «quelques fois, ce sont des gestes très simples comme la mobilisation des communautés pour des dons de sang, la mise à disposition d'une ambulance et des médicaments de première nécessité. C'est d'éviter de subir en courant à chaque fois derrière des faits mais de faire dans la proactivité pour mieux prévenir».

Pour sa part, Malang Sény Faty, maire de Madina Wandifa et agissant au nom du président de l'Association des élus locaux du Sénégal, engage ses pairs à relever le défi. «Nous savons que le budget que nous disposons est un budget primitif et qu'il faut aller chercher les moyens mais il nous revient de renforcer nos efforts pour accompagner les initiatives en matière de santé car c'est un intrant capital dans le progrès et le développement social. Notre président Mamadou Oury Baïlo Diallo est en train de faire des efforts dans ce sens et j'exhorte nos collègues à faire autant», dit-il.

Sa collègue de Sédhiou, Mme Diatta Abibatou Diallo, 2e adjointe au maire, sollicite le renforcement de leur dispositif pour aider durablement les communautés. «La situation de la santé de la mère et de l'enfant est très préoccupante dans la région de Sédhiou. Certes l'Etat est en train de faire des efforts mais si nous sommes renforcés, nous ferons mieux pour préserver la santé de la mère et de l'enfant».

Dr Karim Diop de 3CAP-Santé a rappelé que les communes et départements qui se seront le mieux distinguées dans ce programme recevront des prix dédiés à cet effet.

Dans ses recommandations, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé du Développement, Ba Ousmane Danfakha, a exhorté les élus territoriaux à davantage oeuvrer pour la santé de la mère et de l'enfant car étant, dit-il, une compétence qui leur est transférée.