Afrique: Tirage Chan 2025 - Le Sénégal avec le Nigeria, le Congo et le Soudan

Le tirage au sort de la 8e édition des championnats d'Afrique des nations effectué hier, mercredi 15 janvier 2025 au Kenyatta International Convention Centre de Nairobi, au Kenya, a placé le Sénégal dans la poule D. Le Tenant du titre, sera en compagnie du Nigéria, du Congo et du Soudan. Initialement prévue en février 2025, cette compétition réservée aux joueurs locaux, initialement prévue du 1er au 28 février 2025, a été décalée ce mardi au mois d'août prochain par la Confédération africaine de football (CAF).

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé hier, mercredi 15 janvier, à Nairobi, au Kenya au tirage au sort de la 8e édition des championnats d'Afrique des nations du CHAN 2025 qui sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les 19 équipes engagées, dont deux places à distribuer, ont été réparties en 4 groupes : trois groupes de cinq équipes et un groupe de quatre.

Pour sa quatrième participation à la compétition, réservée aux joueurs locaux, le Sénégal, tenant du titre est logé dans la poule D. Ce sera en compagnie du Nigeria, qui fait son retour après quatre éditions mais aussi le Congo et le Soudan.

Le groupe B réunira la Tanzanie, l'un des pays hôtes, Madagascar, demi-finaliste de la précédente édition, la Mauritanie, le Burkina et la Centrafrique. Le groupe A qualifié « de la mort » est partagé par deux anciens vainqueurs de l'épreuve. Il s'agit de la RD Congo qui a remporté le trophée en 2009 et 2016 et du Maroc sacré en 2018 et 2020. Ce groupe de cinq équipes est aussi composé du Kenya, l'un des pays-hôtes, l'Angola et la Zambie. Un 2e tournoi de qualification est enfin prévu par CAF pour déterminer le groupe C. En attendant, seuls l'hôte ougandais, le Niger, et la Guinée figurent dans ce groupe. Les deux autres équipes valideront leur billet lors du 2e tournoi de qualification qui opposera 7 sélections à une date à déterminer.

Il s'agit de l'Algérie, des Comores, de l'Egypte, du Gabon, de la Gambie, du Malawi, et de l'Afrique du Sud. Cette édition du CHAN, initialement prévue pour 2024 puis reportée à février 2025, a été décalée et se tiendra en août 2025.

Cette décision permet à l'instance confédérale de disposer plus de garanties concernant les infrastructures et installations aux niveaux des exigences nécessaires pour accueillir le tournoi.