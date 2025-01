Cameroun: Lutte contre les fraudes électorales au pays - Un combat pour le changement et la démocratie

opinion

La lutte pour le changement au Cameroun passe inévitablement par la lutte contre les fraudes électorales. C'est le message fort porté par Arlette Framboise Doumbe Ding, qui dénonce avec vigueur les manoeuvres frauduleuses orchestrées par Elecam et le silence complice de certains partis politiques. Selon elle, ceux qui se taisent face à ces pratiques ne sont pas véritablement engagés pour le changement, mais poursuivent des intérêts inavoués.

Dans un contexte politique camerounais marqué par des tensions et des défis démocratiques, les élections représentent un moment clé pour instaurer une véritable alternance. Cependant, les fraudes électorales compromettent ce processus et sapent la confiance des citoyens envers les institutions. Arlette Framboise Doumbe Ding souligne que les partis politiques qui ferment les yeux sur les agissements d'Elecam ne peuvent pas prétendre oeuvrer pour le changement. Leur silence, selon elle, en fait des alliés potentiels du régime en place.

Cette prise de position met en lumière un problème récurrent au Cameroun : la manipulation des processus électoraux. Elecam, l'organe en charge des élections, est souvent accusé de favoriser des manoeuvres frauduleuses, ce qui discrédite les résultats des scrutins. Pour Arlette Framboise Doumbe Ding, ces pratiques sont des obstacles majeurs à la démocratie et doivent être dénoncées sans relâche.

Elle attire également l'attention sur ce qu'elle appelle les fossoyeurs de la démocratie, présents même au sein de l'opposition. Leur mutisme face aux agissements d'Elecam est, selon elle, un signe qui ne trompe pas. Ces acteurs, en refusant de s'élever contre les fraudes, trahissent les aspirations du peuple camerounais à un avenir meilleur.

Cependant, Arlette Framboise Doumbe Ding reste optimiste. Elle affirme que les Camerounais ne se laisseront plus tromper aussi facilement. La vigilance citoyenne est désormais une priorité, et les populations sont déterminées à veiller à la transparence des prochains scrutins. Cette mobilisation est essentielle pour garantir des élections libres et équitables, seules capables de conduire à un véritable changement.

En conclusion, la lutte contre les fraudes électorales est un combat fondamental pour l'avenir du Cameroun. Elle nécessite une mobilisation collective, une dénonciation sans relâche des manoeuvres frauduleuses et une vigilance accrue de la part des citoyens. Les partis politiques doivent également assumer leurs responsabilités et s'engager clairement en faveur de la démocratie. Comme le rappelle Arlette Framboise Doumbe Ding, le peuple camerounais mérite des élections transparentes et des dirigeants intègres.