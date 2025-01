Angola: L'évasion fiscale conduit à des violations du périmètre frontalier avec la Namibie

Ondjiva (Angola) — Cinq mille 640 tentatives d'évasion fiscale sur des marchandises en provenance de la République de Namibie ont été enregistrées au cours de l'année 2024 par la Police des gardes-frontières (PGF), dans la province de Cunene, soit deux mille 724 de plus qu'au cours de la même période précédente.

Outre la fraude fiscale, on dénombre également 110 infractions liées à la contrebande de produits pétroliers, neuf cas de contrebande de cigarettes et de whisky, trois cas de trafic d'armes et le même nombre de stupéfiants et un cas de contrefaçon de valeurs monétaires, selon le bilan de la PGF auquel ANGOP a eu accès mercredi.

Au total, cet organisme a enregistré cinq mille 766 tentatives de violations des frontières, mille 70 supplémentaires par rapport à l'année 2023, qui se sont produites aux bornes 1 à 14 (sous-unité de Calueque) et aux bornes 16 à 33 (Okatale).

Les violations ont abouti à l'arrestation de 58 478 citoyens nationaux et de 60 étrangers, dont 47 Namibiens, sept Congolais, deux Égyptiens et autant de Pakistanais, les deux autres étant de nationalité zimbabwéenne et sud-africaine.

D'autre part, la Police Fiscale des Douanes a enregistré 360 infractions aux postes frontières de Santa Clara, Calueque, Ruacaná, Omanhenene et Xangongo, soit 99 de plus qu'en 2023.

Parmi les infractions commises, 154 concernaient des infractions fiscales, 155 des infractions de circulation, 32 des infractions d'importation et sept des infractions d'exportation, trois des infractions de contrebande qualifiée, une des infractions de transport de devises à l'étranger et huit des infractions à d'autres fins.

Elles ont permis la saisie de plusieurs biens, dont 434.675 dollars namibiens, six mille 381 dollars américains, trois armes à feu, trois mille 900 cartouches d'armes de chasse.

Dans le même cadre, la police a saisi 55 003 litres de carburant, 213 véhicules, 47 motos, deux conteneurs de 40 kilos et huit kilos de marijuana.

Une grande variété de marchandises sont également envoyées au bureau de douane de Santa Clara, notamment des matériaux de construction, des pièces détachées pour véhicules automobiles, des aliments et des boissons, des cosmétiques, divers appareils électroménagers, des téléphones portables, des radios, des ustensiles ménagers, des vêtements et des chaussures.

La province de Cunene partage une frontière de 460 kilomètres avec la République de Namibie, dont 340 kilomètres terrestres et 120 kilomètres fluviaux.