Sénégal: Bassirou Diomaye Faye souligne le rôle central de la justice

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné, jeudi, le rôle central de la justice dans la préservation des principes fondamentaux de la République, réaffirmant son engagement à moderniser et humaniser le système judiciaire sénégalais.

"La justice est le régulateur des relations entre les pouvoirs et les institutions, le gardien des libertés individuelles et collectives, et le bouclier contre l'arbitraire", a-t-il déclaré.

Bassirou Diomaye Faye, qui a appelé à une justice qui inspire confiance aux citoyens, présidait la rentrée des cours et tribunaux. Cette édition, la première depuis son élection à la présidence, le 24 mars dernier, a rassemblé magistrats, avocats, personnalité politique et représentants de la société civile.

Axé sur le thème »Droit de grève et préservation de l'ordre public », la cérémonie a permis d'engager des réflexions approfondies sur les tensions entre l'exercice de ce droit fondamental et les impératifs de maintien de la paix sociale, l'ordre public.

Dans son discours, le président de la République a rappelé que l'une de ses premières décisions après son élection a été de convoquer des assises nationales de la justice sur »la réforme et la modernisation de la justice ».

Bassirou Diomaye Faye a rappelé que ces assises organisées de manière inclusive et participative ont permis d'établir un diagnostic approfondi des défis du système judiciaire et d'identifier des pistes de solutions.

»Les recommandations issues de ces assises, actuellement en cours de rédaction par un comité spécialisé, visent à rendre le service public de la justice plus performant et plus proche du peuple au nom duquel elle est rendue », a déclaré le président de la République.

Mettant l'accent sur l'ouverture et la modernisation du système judiciaire, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a invité les acteurs du secteur à s'adapter aux exigences d'un contrat social renouvelé. »Un système clôturé à lui-même ne permet pas de faire peuple. Gardons-nous de la tentation de l'entre-soi et du repli », a-t-il exhorté.

S'adressant au Premier président de la Cour suprême, le chef de l'État a salué les contributions apportées lors de cette audience solennelle et assuré que les réformes issues des assises permettront de répondre aux problématiques les plus urgentes, renforçant ainsi l'État de droit.