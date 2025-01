Sénégal: Un acteur agricole salue la tenue prochaine d'un Conseil supérieur d'orientation agrosylvopastorale et halieutique

Kaolack — Le président du Conseil d'administration du Cadre de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Nazirou Sall, a salué la tenue prochaine d'un Conseil supérieur d'orientation agro-sylvopastorale et halieutique, "une première » au Sénégal.

"Nous avons discuté avec l'Etat du Sénégal qui a accepté, très rapidement, d'organiser le premier Conseil supérieur d'orientation agrosylvopastorale et halieutique qui est prévu par la loi dont le décret d'application existe depuis 2007", a-t-il notamment déclaré, mercredi, à Kaolack (centre).

La rencontre, convoquée par le chef de l'Etat, le président Bassirou Diomaye Faye, est prévue entre fin février et début mars 2025, selon M. Sall, membre du Groupe de dialogue politique et social (GDPS), qui intervenait dans le cadre des consultations citoyennes portant sur la révision et l'actualisation de la LOASPA.

Cette activité se tient sur deux jours (15-16 janvier), à la salle des délibérations du Conseil départemental de Kaolack, sous la présidence de Mamadou Habib Camara, adjoint au gouverneur de cette région chargé du développement, en présence de 150 représentants d'organisations paysannes, de la société civile, des élus territoriaux, du secteur privé, des institutions financières, des chercheurs et des médias.

Selon lui, le gouvernement a accepté que les membres du GDPS fassent le tour de toutes les régions pour discuter des questions.

"Il y a la loi et son application (...) mais également d'autres éléments contenus dans le titre 2 de la loi et ayant trait à l'organisation, à la reconnaissance des métiers agricoles, des exploitations familiales et de leurs statuts et de la protection sociale", a-t-il souligné.

Dans le cadre de cette loi, a t-il ajouté, »les acteurs agro-sylvopastoraux et halieutiques veulent être reconnus pour pouvoir avoir des droits et des devoirs dans leur pays. Ce qui leur permettrait d'avoir une protection sociale et d'avoir, demain, une retraite, de pouvoir se soigner plus facilement ».

Il est attendu de ce Conseil supérieur des décisions fortes qui vont aider à fortifier le secteur agro-sylvopastoral et halieutique pour »une souveraineté alimentaire », a fait valoir M. Sall, remerciant l'Etat du Sénégal qui a pris cette "démarche inclusive".