Cameroun: Harcèlement judiciaire contre Me Alice Nkom - Une nouvelle convocation inquiétante

Me Alice Nkom, avocate camerounaise et figure emblématique de la défense des droits humains, fait une nouvelle fois face à ce qu'elle qualifie de harcèlement judiciaire. Ce 22 janvier 2025, elle a été convoquée par la Direction Régionale de la Police Judiciaire du Littoral, une énième convocation qui suscite l'indignation de ses soutiens et des défenseurs des libertés.

Cette convocation s'inscrit dans une série d'actions judiciaires et administratives visant Me Alice Nkom. Ces derniers mois, elle a été convoquée par la gendarmerie, le Tribunal Militaire, et même le Préfet du Wouri. Ces multiples convocations, souvent perçues comme des intimidations, visent une avocate connue pour son engagement en faveur des minorités, des opposants politiques et des personnes LGBTQ+.

Me Alice Nkom, qui exerce son métier avec courage depuis des décennies, dénonce un harcèlement systématique destiné à la réduire au silence. Selon elle, ces convocations répétitives n'ont d'autre but que de l'empêcher de mener à bien son travail de défense des droits humains. Elle affirme que ces actions s'inscrivent dans un contexte plus large de restriction des libertés individuelles et de répression des voix dissidentes au Cameroun.

La communauté internationale et les organisations de défense des droits humains suivent de près cette situation. Plusieurs d'entre elles ont condamné ces pratiques, qualifiant les convocations de harcèlement judiciaire et appelant les autorités camerounaises à respecter l'indépendance de la profession d'avocat.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels font face les défenseurs des droits humains au Cameroun. Dans un pays où la liberté d'expression et la justice sont souvent mises à mal, des figures comme Me Alice Nkom jouent un rôle crucial pour garantir le respect des droits fondamentaux. Cependant, leur engagement les expose à des risques importants, allant des intimidations aux poursuites judiciaires.

La nouvelle convocation de Me Alice Nkom par la Direction Régionale de la Police Judiciaire du Littoral soulève des questions sur l'état des libertés individuelles et de la justice au Cameroun. Alors que les défenseurs des droits humains continuent de lutter pour un pays plus juste et équitable, il est essentiel que les autorités garantissent leur protection et leur permettent d'exercer leur métier sans crainte de représailles.