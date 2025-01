Cameroun: Paul Biya - 6 ans sans conseil ministériel, un record qui interroge

Depuis le 16 janvier 2019, le Chef de l'État camerounais, S.E. Paul Biya, n'a plus convoqué de conseil ministériel. Cette absence, qui dure depuis six ans, soulève des questions sur le fonctionnement du gouvernement et la gestion des affaires publiques au Cameroun.

Le dernier conseil ministériel s'est tenu quelques jours après un réaménagement gouvernemental opéré le 4 janvier 2019. À l'époque, cette réunion avait permis de définir les priorités du gouvernement et de répartir les responsabilités entre les différents ministres. Cependant, depuis cette date, aucune réunion similaire n'a été organisée, un fait inédit dans l'histoire politique récente du Cameroun.

Le conseil ministériel est un outil essentiel de gouvernance. Il permet au Chef de l'État de réunir ses ministres pour discuter des politiques publiques, coordonner les actions gouvernementales et prendre des décisions stratégiques. Son absence prolongée laisse planer un doute sur la manière dont les décisions sont prises et mises en oeuvre au sein de l'exécutif camerounais.

Cette situation intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à de nombreux défis, notamment sur les plans sécuritaire, économique et social. La lutte contre Boko Haram dans le Nord, la crise dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que les difficultés économiques exacerbées par la pandémie de Covid-19, nécessitent une coordination accrue entre les différents ministères.

L'absence de conseil ministériel depuis six ans pourrait expliquer, en partie, les retards dans la mise en oeuvre de certaines réformes et les difficultés à répondre efficacement aux attentes des citoyens. Certains observateurs estiment que cette situation reflète un style de gouvernance centralisé, où les décisions sont prises par un cercle restreint, sans consultation large des ministres concernés.

Cependant, d'autres analystes soulignent que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, privilégie d'autres canaux de communication et de décision, tels que des réunions informelles ou des directives directes aux ministres. Cette approche, bien que moins visible, pourrait expliquer la continuité des actions gouvernementales malgré l'absence de conseils ministériels formels.

L'absence de conseil ministériel depuis six ans interroge sur le fonctionnement du gouvernement camerounais et la gestion des affaires publiques. Dans un contexte de défis multiples, une meilleure coordination entre les ministères semble essentielle pour répondre aux attentes des citoyens et assurer une gouvernance efficace.