Ile Maurice: Bénéfice du doute accordé à Angelo Mappa

Accusé du délit de blessures et de coups involontaires par imprudence au Belle Mare Plage sur une agente de sécurité, en violation de l'article 239(2) du Code criminel, Angelo Mappa a obtenu le bénéfice du doute la semaine dernière devant le tribunal de Flacq. Il avait plaidé non coupable.

Le sergent Jadaw a déclaré que le 4 avril 2017, il s'était rendu au Belle Mare Plage concernant un accident entre un fourgon double cabine et une dame, qui a été appelée comme témoin. La plaignante, Marie Evelyn Jacque, a expliqué pour sa part que le jour de l'incident allégué, elle travaillait au Belle Mare Plage en tant qu'agente de sécurité et se dirigeait vers les toilettes alors que l'accusé faisait marche arrière pour effectuer une livraison. La partie arrière de la camionnette l'avait heurté à la taille. La police était arrivée sur place et elle avait été hospitalisée.

Angelo Mappa a déposé sous serment expliquant qu'il faisait une livraison au Belle Mare Plage à la date et à l'heure en question. Il roulait lentement et n'avait pas heurté la femme. «Sinon son uniforme aurait dû être sale. D'ailleurs, il n'y avait aucune marque sur mon véhicule non plus et aucun témoin oculaire n'est venu étayer la version de la plaignante», a dit l'accusé. D'ajouter que la police avait vérifié les images de vidéosurveillance du lieu et n'avait rien trouvé d'incriminant, tout en contre-interrogeant la plaignante.

Après avoir écouté les versions, le magistrat Arvind Ramsohok a estimé que la plaignante avait donné un bref récit de l'incident allégué en déclarant, a-t-il dit, que la partie arrière du véhicule de l'accusé l'avait heurté à la taille. «Elle n'a pas expliqué s'il s'agissait d'une collision violente ou légère. En revanche, l'accusé a nié avoir été confronté à la plaignante dans sa déclaration à décharge et a maintenu cette version sous serment devant le tribunal. Il s'est présenté calmement, d'une manière directe et a résisté avec confiance au test du contre-interrogatoire», a observé le magistrat.

Le certificat d'examen médical de Marie Evelyn Jacque mentionne qu'elle ne présentait aucune blessure externe. «Cette conclusion n'est ni ici ni là et le rapport de l'examinateur du véhicule ne permet pas non plus de faire la lumière sur la question de savoir s'il y a eu ou non une collision étant donné qu'aucun dommage n'a été observé sur le véhicule de l'accusé. Je note que l'accusé a demandé à la témoin n°3 en contre-interrogatoire pourquoi l'accident allégué n'avait pas été filmé par les caméras de vidéosurveillance sur place, ce à quoi cette dernière a simplement répondu que l'incident s'était produit en 2017.»

Dans les circonstances données, le tribunal a décidé que le bénéfice du doute devait être accordé à l'accusé et a en conséquence rejeté l'accusation portée contre lui.