Afrique: « La chair du Christ reconnue dans les frères et sœurs les plus vulnérables » - Noël dans la communauté catholique de Robe

Robe — « La période de Noël ici en Ethiopie se termine par la fête de Temket, le baptême du Seigneur, qui dans la théologie et la pratique ecclésiale de l'Eglise orthodoxe a une considération beaucoup plus grande que la fête de Noël elle-même, à la différence de notre tradition catholique ». Le récit a été transmis à l'Agence Fides par Emanuele Ciccia, de la Communauté missionnaire de Villaregia, dans la Préfecture apostolique de Robe, où les festivités de Noël touchent à leur fin.

« Dans la triade des fêtes de la manifestation du Verbe de Noël, de l'Épiphanie et du Baptême, ce dernier met sans aucun doute davantage l'accent sur la divinité... alors que pour nous catholiques - poursuit Emanuele - l'accent est mis sur la chair du Christ, d'où la pauvreté de la crèche, la simplicité de la nuit de Bethléem, l'humilité de la scène de la Nativité ». Concrètement, la nuit de Noël, le Péfet apostolique, le père Angelo Antolini, ofm Cap, a présidé la messe et ouvert la porte sainte de l'église de Robe, une cathédrale par analogie dans la petite et minoritaire préfecture..»

« Nous avons vécu Noël comme le Pape François dirait « toucher la chair du Christ ». Bien que Noël ait eu lieu le 7 janvier, au cours de la semaine englobant les 24 et 25 décembre 2024, lorsque le monde catholique a célébré la naissance de Jésus, nous étions dans la zone orientale de Bale, à 7 ou 8 heures de Robe, engagés avec le Bureau des femmes et des enfants de certaines provinces de la zone orientale de Bale, dans la sensibilisation contre les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. »

« C'est de l'évangélisation pour nous ! Ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine est pour nous un espace privilégié pour l'annonce de l'Évangile... et cela nous concerne ! »

« C'était Noël pour nous », conclut le missionnaire, « pour reconnaître le Seigneur Jésus et sa chair dans les personnes les plus vulnérables... la communauté catholique, avec l'action d'évangélisation, doit travailler et réaffirmer la dignité inviolable de l'être humain».