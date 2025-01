Angola: Les présidents angolais et français prônent un «partenariat resserré» entre leurs deux pays

Le président français Emmanuel Macron a reçu ce 16 janvier 2025 son homologue angolais Joao Lourenço au cours d'une visite d'État de ce dernier. Ils se sont notamment engagés à « renforcer les consultations politiques » entre leurs deux pays sur les « enjeux internationaux et régionaux », évoquant notamment la crise dans l'est de la RDC pour laquelle l'Angola mène une médiation entre Congolais et Rwandais.

Visite d'État du président angolais ce 16 janvier 2025 à Paris. Joao Lourenço est accompagné en France d'une dizaine de ministres, dont la ministre des Finances ou encore le ministre de l'Agriculture et celui du Pétrole.

Après avoir été accueilli par une cérémonie dans la cour des Invalides, le chef de l'État angolais et sa délégation ont participé à une réunion de travail avec le président français Emmanuel Macron, durant une heure et demie.

L'Angola et la France se sont notamment engagés à « renforcer les consultations politiques » sur les « enjeux internationaux et régionaux ».

Emmanuel Macron a rappelé que l'Angola et la France ont en ligne de mire un agenda croisé : le président Joao Lourenço assumera prochainement la présidence de l'Union Africaine, alors que la France prendra dès 2026 celle du G7.

Dans cette perspective, les deux chefs d'État se sont engagés à un « partenariat resserré » entre leurs deux pays.

Plus de 430 millions d'euros de contrats vont être signés

Sur le plan des enjeux diplomatiques, la question du rôle de médiation de l'Angola dans le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali dans l'est de la RDC a été abordée. Emmanuel Macron a indiqué que la France soutient l'investissement de l'Angola dans le processus de paix de Luanda, pour la recherche « d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC ».

Le président français a encore apporté son soutien à une reprise du dialogue et de la médiation au plus haut-niveau. Le président Lourenço lui, n'a pas apporté plus de précision sur l'action qu'il compte mener à ce sujet lors de sa présidence de l'Union africaine.

Par ailleurs, sur le plan économique, plus de 430 millions d'euros de contrats vont être signés et concrétisés dans le cadre de cette visite d'État, notamment un contrat avec l'entreprise française Suez, qui permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable pour 3 millions de personnes dans la capitale angolaise, Luanda.